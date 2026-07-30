АКВАЛАНГИСТ, ЗАПУТАВШИЙСЯ В СЕТЯХ

Посвящается годовщине пребывания Романоса Петросяна в должности главы ЭСА

В июле исполнился ровно год, как временным управляющим нагло отобранной у Самвела Карапетяна (ГК «Ташир») компании ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА) стал несгибаемый Романос Петросян. В связи с этим событием я бы подарил ему… акваланг. И вот почему…

НОСИТЕЛЬ ВЕСЬМА ПОЧЕТНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ПРОФЕССИИ ГЕОЛОГА, СЕЙ ГОСПОДИН НИ ДНЯ НЕ ПРОРАБОТАЛ ПО СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, хотя, будучи скаутом в душе и являясь им до сих пор, был руководителем и Службы госнадзора, и губернатором Котайка, и министром окружающей среды Армении. Словом, кем только не был, отзываясь всей своей пламенной революционной душой на клич Пашиняна «спасать родину» то на одном, то на другом участках. Выбранный мной подарок как раз и символизирует эту самоотверженную готовность Романоса бросаться на выручку своему шефу, «ныряя» (а если надо, то и «подныривая) в самые глубины различных сфер деятельности государства, о которых до той поры и понятия не имел — как говорится, ни сном ни духом.

Чем же ознаменовался год на высоком посту в электросетях сурового на вид бровастого управляющего с нежной и романтической душой скаута? Он сам ставит себе в заслугу досрочное погашение банковских кредитов компании и увеличение выплачиваемых в госказну налогов. В частности, ЭСА при Романосе выплатили $50 млн долгов из общих кредитных обязательств в $400 млн, а в ТОП-1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за год, с 1-го полугодия 2025 года до 1-го полугодия 2026 года, компания поднялась с 21-го места до 13-го, выплатив в госбюджет более 7,7 млрд тогда и более 12,5 млрд драмов сейчас. При этом примечательно, что выплаты по линии налога на прибыль составили соответственно почти 290 млн тогда и около… 5 млрд драмов сейчас!

Такое рвение Романоса в желании понравиться шефу вполне понятно: погашение банковских кредитов и увеличение налогов в госбюджет – а что еще нужно Пашиняну от Петросяна! Вот только неведомо «аквалангисту», что, где бы он ни трудился на государственной ниве, нравиться надо не шефу, а в первую очередь, людям – в данном случае абонентам электросетей. Банковские кредиты и налоги не самоцель, а лишь средство улучшения благосостояния граждан. К сведению пылкого Романоса, первые можно погашать не досрочно, но своевременно, а что касается выплаты налогов, то какой от них толк потребителям электроэнергии, если система загибается, а качество электроснабжения постоянно ухудшается. Иными словами, погашение обязательств, то есть выплата долгов и налогов, должно еще попутно сопровождаться модернизацией изношенных сетей и улучшением качества электроснабжения, находиться в балансе друг с другом. Можно, конечно, как Романос, придерживать средства на реализацию инвестиционной программы, откладывать для создания у руководства пущего эффекта ремонтно-восстановительные и строительно-реконструкционные работы, отпуская предусмотренные на указанные цели финансы на досрочное погашение кредитов. Но тогда будем иметь то, что на сегодня и имеем, а именно…

Лично у меня (и не только у меня) дома за прошедший год в плане подачи электроэнергии, если и произошли какие-то изменения, то только к худшему. В частности, в разы увеличились какие-то непонятные, на краткий миг, отключения, которых тем не менее достаточно, чтобы вывести из строя бытовую технику и другие электрические устройства. Во многих случаях отключения случаются чуть ли не тайно, по ночам, когда люди спят (но техника-то работает), поэтому о том, что свет в очередной раз отключали, узнаем утром, например, по сбитым электронным показателям параметров работы холодильника и морозильника.

ВООБЩЕ СВЕТЛАЯ ПО ИДЕЕ ДУША СКАУТА РОМАНОСА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В ПОСЛЕДНИЕ 8 ЛЕТ, по всей видимости, часто погружается в потемки, о чем, в частности, свидетельствует разоблаченная газетой «Паст» («Факт») хитрость руководства ЭСА. Когда власти по крупицам собирали «аргументы» в пользу плохой работы компании, чтобы отобрать ее у владельца, то одним из них была невозможность дозвониться до «горячей» линии 180. А теперь оказывается, что руководство ЭСА просто записало на автоответчик универсальный ответ на любые вопросы, гласящий, что «на вашей территории зарегистрировано аварийное отключение, и восстановительные работы завершатся в течение 2-х часов с момента отключения». То есть, если даже на какой-то территории нет никаких отключений, ответ вам в случае звонка на «горячую» линию придет вышеназванный. Вот такое уважение к клиентам!

Среди фактов, призванных обосновать отъем компании от собственника, фигурировали также так называемые резонансные отключения – во время футбольного матча, оперного концерта, заседания правительства и т.д. Объяснения прежнего руководства ЭСА о том, что оно не виновато в этих отключениях, так как поврежденные энергообъекты находятся на балансе иных организаций, и свободного доступа к ним компания не имеет, никто из властей слушать не стал.

Но вот совсем недавно, 11-го июля, на сайте «ГА» был опубликован материал «Прерванный матч, или Как Романос подыграл казахам», в котором рассказывалось об отключении электроэнергии во время драматичного футбольного поединка между армянским «Алашкертом» и казахстанским «Елимаем», и как прерванный за несколько минут до окончания матч притушил порыв армянской команды к победе.

А 24-го июля отключение электроснабжения буквально оставило в воздухе отдыхающих, некоторые из которых к тому же были с детьми, так как остановилась канатная дорога в Цахкадзоре. Другим посетителям также пришлось несладко, так как они застряли на различных участках горы, не имея возможности ни спуститься вниз, ни подняться. Таким образом, и при временном управляющем резонансные отключения успешно продолжаются, но власти об этом помалкивают…