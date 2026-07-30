АРМЕНИЯ – ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИГРЫ

«Армения, как и другие постсоветские страны, нужна Западу прежде всего для того, чтобы создавать проблемы России», — говорит в интервью «ГА» военно-политический аналитик Айк НАГАПЕТЯН.

— Как оцениваете поствыборную ситуацию в Армении — внутреннюю и в связке с происходящими глобальными процессами?

— Выборы в Армении нельзя рассматривать в отрыве от логики процессов, происходящих в мире, и интересов тех сил, которые являются бенефициарами этих процессов. Наши выборы не могли проходить иначе, чем, скажем, в Молдове.

А что произошло в Молдове? Что произошло в Румынии? Или возьмем Францию, где Марин Ле Пен запретили участвовать в выборах и возбудили против нее уголовное дело – правда, потом запрет сняли, но все равно оставили ограничения в плане ее политической деятельности. Все взаимосвязано.

Цель заключается в том, чтобы воспроизводилась власть глобалистов. Сегодня идет борьба между тремя центрами силы. В Армении к власти были приведены глобалистские силы, в Молдове — тоже, а в странах Евросоюза в основном правят именно глобалисты. У глобалистов две основные опоры — Демократическая партия США, которая сейчас не у власти, и британское правительство, над которым, по сути, стоит королевская семья.

До прихода к власти в США Дональда Трампа глобалисты вели борьбу за мировое господство, при этом рассматривая любую страну в качестве средства достижения своих целей, плюс используя различные международные структуры — НАТО, Федеральную резервную систему, Всемирную организацию здравоохранения, Европейский союз и так далее. Все это лишь инструменты. Мировое господство — это не какая-то фантастическая теория заговора, а вполне рабочий и прагматичный механизм. Глобалисты олицетворяют однополярный мир, против которого выступают государства, ориентированные на многополярность. В первую очередь это Россия и Китай, а также страны, объединившиеся в БРИКС.

Сегодня, учитывая, что глобалистам противостоят в первую очередь Россия и Китай, поставлена задача добиться смены власти в России. Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ставка делается на внутренний переворот. Уже предпринимались две попытки, обе оказались неудачными. Сейчас предпринимается третья.

— Выходит, Трамп одновременно стремится к утверждению США в качестве мирового гегемона и в то же время борется против глобалистов внутри страны?

— Именно так. При этом цель Трампа, который сам по себе не является глобалистом, по сути та же — мировое господство. Но добиться его он стремится не посредством транснациональных структур, а исключительно через усиление Соединенных Штатов. Сегодня США выступают против многополярного мира — против России, Китая и других государств, поддерживающих эту модель. В их числе Иран, Индия, Бразилия и ряд других стран. Одновременно внутри самих США продолжается борьба глобалистов против Трампа. Их задача — утвердить власть не реального капитала, а банковского. Именно против этого и выступает Трамп.

— Что все это означает применительно к Армении?

— В 2018 году к власти в Армении были приведены глобалистские силы. Сегодня стоит задача их воспроизводства — так же, как это происходило в Молдове и Румынии.

Посмотрите, что произошло в Румынии. Был избран лидер, но ему фактически сказали: «Нет, ты нам не подходишь, должен быть другой». Я убежден, что если бы в Армении на выборах прошел не Никол Пашинян, а кто-то другой, были бы организованы новые выборы. Если Западу необходимо, чтобы руководителем страны стал его представитель, он будет добиваться этого любыми средствами. Для него не существует таких понятий, как закон, Конституция или международное право. Главная задача — привести к власти удобного и подконтрольного человека. Именно поэтому в Армении произошло воспроизводство власти Никола Пашиняна. Все те позорные явления, которые мы наблюдали на последних выборах, являются тому подтверждением.

Армения, как и другие постсоветские страны, нужна Западу прежде всего для того, чтобы создавать проблемы России. Сегодня единственная страна на постсоветском пространстве, которая таких проблем не создает, — Беларусь. Во всех остальных государствах эти процессы уже идут.

В Армении сейчас предпринимаются шаги по вытеснению российского экономического присутствия. В дальнейшем будут последовательно сводиться к минимуму и другие составляющие российского участия — военная, политическая и связанная с безопасностью. Я имею в виду 102-ю российскую военную базу, ОДКБ и ЕАЭС.

Иными словами, цель заключается в том, чтобы весь Южный Кавказ и, повторюсь, все постсоветское пространство превратились для России в источник постоянных проблем. Речь не о прямом нападении на Россию, а о создании для нее напряженности по всему периметру границ.

— Зачем?

— Если кольцо НАТО вокруг России начнет сжиматься, ей придется перебрасывать силы в потенциально опасные точки для защиты своих границ.

Посмотрите, например, на Украину. Сейчас британским оружием наносятся удары по российским нефтяным складам. Почему именно по ним? Потому что задача заключается в том, чтобы создать психологический эффект внутри российского общества и как следствие вызвать внутреннее недовольство властью.

— Что должен знать гражданин Армении? В чем он должен быть информирован, чтобы понимать происходящее? Сегодня в армянском обществе много споров о векторе развития страны — куда мы идем, что нас ждет и так далее.

— Прежде всего нужно понимать, что сегодня Армения находится под внешним управлением, обслуживая интересы коллективного Запада. Поэтому противником является не столько Пашинян, который, как я считаю, выступает лишь инструментом в руках Запада, сколько сам коллективный Запад, использующий Армению для достижения собственных целей. В эти цели входят и обслуживание интересов Турции и Азербайджана посредством создания так называемого «Зангезурского коридора», полное вытеснение России из региона, принятие новой Конституции, в соответствии с которой Армения должна стать нейтральным государством. А это в свою очередь означает автоматический выход из ОДКБ. Кроме того, будет пересмотрен армяно-российский военно-политический союз и соответствующие двусторонние документы.

Гражданин Армении должен понимать, что сегодня под внешним управлением предпринимаются шаги, ведущие к утрате армянского суверенитета.

— И что в этой связи должна делать оппозиция?

— Прежде всего — правильно оценить ситуацию. Это принципиально важно. Исходя из этого, оппозиционные политические силы должны выработать совершенно иную стратегию. Если же ситуация оценивается неверно, весь потенциал направляется исключительно на политическую борьбу против Пашиняна. На мой взгляд, это нецелесообразно, поскольку Пашинян уже получил карт-бланш на любые действия.

Оппозиция постоянно проигрывает, потому что не понимает главного: причина поражений заключается не столько в самом Пашиняне, сколько в его хозяевах, в силах, которые за ним стоят. Именно поэтому одной из главных задач оппозиции сегодня должно стать объяснение обществу всей этой картины. Пока людям постоянно говорят лишь о борьбе с Пашиняном, у них формируется ложное представление о происходящем. Оппозиция должна объяснить, что противостоит не только Пашиняну, а коллективному Западу, НАТО и Европейскому союзу. Иначе получается ситуация, напоминающая борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами.

— Создается впечатление, что у оппозиции нет никакого плана. Складывается впечатление, что единственный ее план — готовность сидеть в тюрьме.

— Именно об этом я и говорю. Сегодня идет мощная информационная война, однако весь общественный ресурс направляется совсем не туда, куда следовало бы.

Представьте, что оппозиция, объяснив людям реальное положение вещей, организовала бы у представительства ЕС круглосуточные многотысячные пикеты и демонстрации. То же самое происходило бы у посольства США. Были бы перемены? Я считаю, что да. Запад понял бы, что армянский народ не так просто вводить в заблуждение.

Но обратите внимание: часть самой оппозиции нередко связывает надежды на достойное будущее Армении именно с Западом, ЕС и западными структурами. На мой взгляд, это очень опасная игра с самим понятием суверенитета и армянской государственности.