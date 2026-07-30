Армен АШОТЯН: ОППОЗИЦИИ СЛЕДУЕТ ИНИЦИИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ ДВУХ СЛЕДСТВЕННЫХ КОМИССИЙ

В преддверии начала работы парламента нового созыва хочу поделиться с парламентской оппозицией еще двумя идеями.

ПОСКОЛЬКУ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТЬ ДЕПУТАТСКИЕ МАНДАТЫ ОБОСНОВЫВАЛОСЬ в том числе возможностью использовать парламентские механизмы, предлагаю оппозиции выступить с инициативой о создании двух следственных комиссий.

1. Комиссии по расследованию фактов злоупотребления государственными средствами, использования административного ресурса и внешнего вмешательства в ходе последних парламентских выборов.

Этим шагом оппозиционная риторика о фальсификации выборов со стороны властей получит институциональное воплощение в политической повестке. Используя парламентские механизмы, можно выявить новые факты и обстоятельства, связанные с этим вопросом. Важно также пролить свет на деятельность новой миссии ЕС, работавшей непосредственно во время выборов. Напомню, в частности, о скандальном репортаже EURONEWS, посвященном социологическим опросам.

Разумеется, функции, мандат и сферы деятельности такой комиссии требуют дополнительного обсуждения. Однако, на мой взгляд, создание подобной комиссии в новом парламенте действительно заслуживает внимания.

2. Еще одним основанием для создания следственной комиссии может стать вопрос политических заключенных в Армении. С учетом беспрецедентного масштаба этой проблемы одной лишь Постоянной комиссии по правам человека недостаточно, даже если она займется этим вопросом, для его всестороннего и полноценного изучения.

Более того, создание такой комиссии в Национальном собрании может стать институциональным шагом, который придаст этой проблеме политическое, общественное и международное измерение.

Очевидно также, что эта следственная комиссия может стать ядром для других общественных, гражданских и политических инициатив, уже существующих в этой сфере.

Одним словом, надеюсь, что эти предложения окажутся полезными как для парламентской оппозиции, так и с точки зрения эффективного использования возможностей Национального собрания в рамках политической повестки.

Вице-председатель РПА Армен Ашотян

УИУ «Вардашен»

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