Аветик Керобян: Властям нужна новая война, чтобы обеспечить принятие новой Конституции

Очевидно, что у властей Армении нет достаточной поддержки общества для принятия новой Конституции через референдум. Об этом в гостях Новости Армении – NEWS.am заявил бывший руководитель Военно-промышленного комитета Аветик Керобян.

По его словам, поменять мнение общественности может разве что очередная катастрофическая война.

«Только за счет угрозы новой войны и потерь он может убедить общество проголосовать за новую Конституцию — его Конституцию», — сказал Керобян.

Он убежден: власти намеренно тянут время, стремясь перенести представление проекта новой Конституции народу в своих корыстных целях, несмотря на многочисленные заявления по поводу конкретных сроков.

«Они запугали большую часть народа войной 2020 года… Они хотят сказать: «Если вдруг начнется война — погибшим окажешься ты», — подчеркнул бывший руководитель Военно-промышленного комитета.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян, по всей видимости, недоволен тем, что многие его соотечественники, которые сейчас находятся в оппозиции, не погибли во время войны. Это бы существенно упростило ему жизнь.