Аветик Чалабян: Представители оппозиции в тюрьме, но свободы лишена вся Армени

Представители оппозиции сегодня находятся в тюрьмах, но, по сути, свободы лишена вся Армения. Об этом заявил находящийся под арестом координатор инициативы «Айакве» Аветик Чалабян. Сегодня исполнился ровно месяц, как он содержится под стражей.

В Армении продолжается политическое преследование оппонентов действующей власти. За последний месяц свободы были лишены лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и представитель партии «Мать Армения» Арегназ Манукян. Кроме того, возбуждено уголовное дело против члена совета блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Под стражей остаются архиепископ Баграт Галстанян и его соратники, Андраник Теванян, Армен Ашотян и другие представители оппозиции.

«Все они осмелились бороться против действующего режима, проигравшего на выборах 7 июня, а также их протурецкой политической повестки», — заявил Чалабян.

Координатор «Айакве» утверждает, что действующей власти удалось сохранить свои позиции благодаря использованию административного ресурса, поддержке извне, фальсификации итогов голосования и искусственно завышенному избирательному порогу.

По словам Чалабяна, около 750 тысяч граждан проголосовали против действующей власти. Ответом стала новая волна репрессий в отношении практически всех оппонентов действующей власти, которые попросту невозможны в демократическом государстве. Это беспрецедентное явление и в новейшей истории Армении: никогда прежде «победившая» сторона не начинала столь масштабной кампании против «проигравших».

Чалабян также заявил, что сегодня под угрозой не только свобода отдельных политиков, но и будущее всей страны. Он убежден, что власти пытаются лишить народ лидеров, способных мыслить и действовать, свободы самостоятельно выбирать свое будущее. Сегодня, по его словам, в заточении — как в Армении, так и в бакинских тюрьмах находится армянский народ — его прошлое, настоящее и будущее.

Он также призвал граждан бороться за свободу — как свою, так и грядущих поколений, проведя параллель с Сардарапатской битвой.

Напомним, координатор национально-гражданского объединения «Айакве», общественно-политический деятель Аветик Чалабян был арестован 24 июня сроком на 2 месяца.

Sputnik Армения