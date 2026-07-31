Авинян заявил, что отнятый у Царукяна спорткомплекс заработает в пятницу

Изъятый у арестованного бизнесмена и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна спорткомплекс «Мульти Велнес» с пятницы возобновит работу под новым названием. Об этом заявил мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, все ранее приобретенные абонементы останутся действительными, а пропущенные из-за закрытия комплекса дни будут компенсированы.

Спорткомплекс открылся в 2016 году, объем инвестиций в его строительство оценивался в $40 млн.

6 июля Следственный комитет Армении провел масштабные обыски в доме Царукяна и на принадлежащих ему объектах более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий имущество было опечатано, а сам бизнесмен арестован на два месяца.

В Следственном комитете заявили, что спорткомплекс не уплатил налогов на сумму свыше $2,3 млн. По версии следствия, руководство объекта систематически занижало доходы с целью сокращения налоговых выплат в государственный бюджет.

Sputnik Армения