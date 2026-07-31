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Информагентства

«Азатутюн»: Как жена Конджоряна стала директором «Айпост» с годовой зарплатой $119 тыс.

Жена руководителя фракции «Гражданский договор» Национального собрания Айка Конджоряна, Шушан Алексанян, в ноябре 2024 года стала директором национального оператора почтовой связи ЗАО «Айпост».

«Айпост» — полностью государственная компания. Согласно декларации, представленной Алексанян в Комиссию по предотвращению коррупции, её годовая зарплата на этой должности превышает 118 тысяч долларов, то есть жена депутата от правящей партии ежемесячно получает от государственной компании более 3,6 млн драмов, или около 10 тысяч долларов зарплаты.

Одновременно с этим из отчёта «Айпост» за 2025 год становится ясно, что финансовое состояние компании по некоторым направлениям за прошедший год ухудшилось. Об этом пишет «Азатутюн» (Радио Свобода).

Как была назначена Алексанян

Армянский оператор почтовой связи с 2006 года находился в доверительном управлении компании аргентино-армянского бизнесмена Эдуардо Эрнекяна. В 2020 году срок доверительного управления завершился, и компания перешла под управление государства.

Директор «Айпост» назначается наблюдательным советом компании на конкурсной основе. «Азатутюн» обратилось в «Айпост» и в Министерство высокотехнологичной промышленности, осуществляющее управление компанией, с просьбой предоставить все протоколы конкурсных заседаний, а также попросило сообщить, сколько человек и кто именно участвовал в конкурсе на вакантную должность директора «Айпост».

Ни компания, ни министерство не ответили на эти вопросы. А кто входит в состав наблюдательного совета «Айпост» — эта информация о руководящем составе государственной компании также не была предоставлена «Азатутюн»: по данным «Айпост», это персональные данные.

Фактически, из ответов «Айпост» и курирующего его министерства невозможно понять, насколько беспристрастным и конкурентным был конкурс на должность директора компании, и за какие управленческие заслуги именно жена Айка Конджоряна была назначена на эту должность.

Высокая зарплата на основании несуществующей формулы

Официальные источники отказались также детализировать, как формируется зарплата директора «Айпост», которая, согласно декларации, представленной в Комиссию по предотвращению коррупции, превышает 3,6 млн драмов. Эту зарплату устанавливает акционер компании, то есть правительство в лице Министерства высокотехнологичной промышленности.

По какой формуле формируется зарплата директора «Айпост», «Азатутюн» поинтересовалось в министерстве, откуда в ответ сообщили: «Отдельной формулы формирования зарплаты генерального директора «Айпост» не существует» — нет ни критериев, ни отдельных принципов.

Подробности — в первоисточнике.

News.am

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