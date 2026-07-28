Аппарат НС РА запустил новый официальный сайт парламента

Аппарат Национального Собрания РА запустил новый официальный сайт парламента, разработка которого заняла около шести лет. Об этом говорится в сообщении НС РА.

Согласно источнику, новый сайт получил обновленный дизайн, новые инструменты работы, более эффективную поисковую систему и высокий уровень информационной безопасности. В процессе запуска сайта и переноса данных возможны временные технические проблемы. Пользователи могут сообщить о них через ссылку обратной связи на сайте.

Отметим, что исполняющий обязанности председателя Национального Собрания Ален Симонян также затронул тему запуска нового сайта, опубликовав об этом пост на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Ален Симонян будет занимать свой пост до первой сессии вновь избранного Национального Собрания, после чего будет сформирован новый состав парламента.

arminfo.info