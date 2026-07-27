Аракчи заявил Лаврову, что атака Украины на иранское судно не останется без ответа

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, что атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Каей Каллас и российским коллегой Сергеем Лавровым.

Иранский министр подчеркнул, что атака была совершена по наущению Израиля с целью втянуть Европу в войну с ИРИ.

«Зеленский атаковал иранское торговое судно и убил моряка. Вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. В разговорах с главой евродипломатии Каей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым я подчеркнул, что действия этого киевского оппортуниста не могут остаться без ответа», – написал Аракчи в соцсети X.

25 июля Иран обвинил Украину в ударе по иранскому судну в Каспийском море. МИД Ирана заявлял, что из-за атаки один человек погиб, еще один пострадал. Внешнеполитическое ведомство Ирана также вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

В свою очередь Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, якобы были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.

Sputnik Армения