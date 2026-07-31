Арест Алика Алексаняна продлен на 2 месяца

Суд продлил на два месяца срок ареста оппозиционера Алика Алексаняна — одного из ближайших соратников лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Ованнисян.

«Мы с решением не согласны и обжалуем его», — сказал юрист.

Алексаняну предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей. По версии Следственного комитета, Алексанян, являясь учредителем и исполнительным директором общественной организации «По-своему», в период с октября 2025 года по март 2026 года получил от фонда «Ташир» около $4,4 млн и 230 тыс. евро под видом подарков и займов.

Ранее Генпрокуратура инициировала публичное уголовное преследование в отношении Нарека Карапетяна. Оно связано с делом Алексаняна.

Sputnik Армения