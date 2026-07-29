Армения и Иран договорились об увеличении поставок газа в обмен на электроэнергию

Армения поддержала предложение Ирана увеличить объемы поставок газа в рамках программы «газ в обмен на электроэнергию», сообщил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян армянской службе «Радио Свобода».

По его словам, Ереван и Тегеран достигли устной договоренности о расширении взаимовыгодной сделки. Для проработки технических и других вопросов стороны создадут рабочие группы.

«Армения нуждается в большем объеме газа, а Иран – в большем объеме электроэнергии. Пропускная способность нашего трубопровода превышает объем газа, который сейчас по нему транспортируется», – заявил Худатян.

Министр отметил, что возможности газопровода и строительство новой линии электропередачи напряжением 400 кВ позволяют как минимум удвоить объемы сделки. В таком случае Армения сможет экспортировать в Иран в два раза больше электроэнергии и получать взамен вдвое больше газа.

Газопровод Иран – Армения, построенный около 20 лет назад, способен транспортировать более 2 млрд кубометров газа в год. В 2025 году Иран поставил Армении около 480 млн кубометров газа. Для увеличения объемов сделки необходимо завершить строительство высоковольтной линии Иран – Армения, которое затягивается почти десять лет. По словам Худатяна, работы планируется закончить до конца 2026 года.

Министр подчеркнул, что расширение энергетического сотрудничества с Тегераном не связано с отношениями Армении с Россией. «Это экономически выгодная деятельность, не связанная с другой страной, в частности с Российской Федерацией. Обе стороны заинтересованы в ее расширении», – заявил он.

Армянский участок газопровода Иран – Армения находится под управлением компании «Газпром Армения». Худатян заверил, что у Еревана нет ограничений на увеличение поставок в рамках программы «газ в обмен на электроэнергию».

Во время визита в Иран стороны также обсудили строительство второго моста через Аракс на армяно-иранской границе. Начать работы планируется в 2027 году, завершить – примерно через три года. Новый мост должен увеличить пропускную способность границы и объем товарооборота между двумя странами.

Armenia Today