Армянская церковь Сурб Никогайос в Стамбуле готова вновь принять прихожан

Спустя год реставрационных работ историческая армянская церковь Сурб Никогайос (Святого Николая), расположенная в стамбульском районе Бейкоз, готовится вновь принять прихожан. В этом году уникальный архитектурный памятник, возведенный в 1776 году, отмечает свое 250-летие.

Как сообщает турецкое районное издание Dost Beykoz, подробно освещающее жизнь Стамбула, торжественное открытие обновленного храма состоится в первую неделю августа. Процесс реставрации, инициированный церковным фондом, проходил под руководством архитектора Назара Бинатлы и при координации инженера-строителя Эрола Юмлю. За прошедший год был проведен колоссальный объем работ, который позволил не только обновить инфраструктуру, но и вернуть зданию его первоначальный исторический облик.

В ходе реконструкции специалисты полностью заменили электрические и водопроводные сети, а также отремонтировали кровлю. Опираясь на старинные архивные фотографии, реставраторы демонтировали бетонную колокольню и жестяные окна, воссоздав их из дерева в строгом соответствии с оригиналом. Особое внимание было уделено внутреннему убранству: мастер Эрхан Танйылдызы бережно отреставрировал уникальный перламутровый алтарь.

При этом старые церковные скамьи были переданы в дар храму Сурб Ерготасан Аракелоц в Кандилли, а в самом Бейкозе установили новые. Масштабному благоустройству подверглась и прилегающая территория, которая теперь вымощена природным камнем и озеленена.

Церемония открытия пройдет в два этапа. В пятницу, 7 августа, состоится чин освящения под предводительством Армянского Патриарха Константинополя Саака Машаляна. В воскресенье, 9 августа, пройдет первая после реставрации Божественная литургия, сопровождаемая песнопениями в исполнении известного хора «Вардананц» из Ферикёя.

Руководство фонда подчеркивает, что обновленный храмовый комплекс станет не только местом для молитв, но и важным центром социальной жизни Бейкоза, где на просторной благоустроенной территории будут проводиться венчания, крестины и молодежные мероприятия.

Verelq,am