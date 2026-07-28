Армянский борец досрочно победил турка на юношеском чемпионате мира в Баку (Видео)

Армянский борец греко-римского стиля Джанес Назарян (весовая категория 71 кг) победил турецкого спортсмена Мухаммада Ресита Юрука и вышел в четвертьфинал чемпионата мира U17 лет в Баку.

В первом раунде Назарян вел со счетом 2:0, во втором применил 4-очковый прием, доведя счет до 8:0 и досрочно завершив поединок. Турецкие тренеры опротестовали решение судей, но протест был отклонен, в результате чего Назарян получил еще одно очко.

Турецкий борец не был согласен с решением судей и не подходил к основному судье, который должен был поднять руку победителю.

В четвертьфинале Джанес Назарян опять же досрочно победил борца из Венгрии (9:0) и прошел в полуфинал турнира.

В первом поединке Назарян также одержал досрочную победу — над норвежцем Мартином Летвиком (8:0).

Чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе U17 проходит с 27 июля по 2 августа. Армения представлена 16 борцами.

Sputnik Армения