Арпине Ованнисян: Политика оценивается не «сильными» выступлениями, а результатом

Армянская оппозиция должна сосредоточиться на собственной политической повестке, а не на критике власти, считает бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.

Она призвала прошедшие в парламент нового созыва оппозиционные силы отказаться от «подсчета ошибок власти» и сосредоточиться на реализации собственных политических планов.

«Политика оценивается не впечатлениями и не «сильными» выступлениями, а результатом. Политическая сцена может и существует, но политика – не театр», — написала Ованнисян в соцсети.

По ее мнению, каждый шаг парламентской оппозиции должен оцениваться по одному критерию — насколько он приближает к заявленной политической цели.

Национальное собрание Армении девятого созыва начнет работу 3 августа 2026 года. Согласно Конституции, первое заседание нового парламента должно состояться не позднее чем через 30 дней после формирования Национального собрания.

В состав парламента вошли 105 депутатов, представляющих три политические силы: «Гражданский договор» (64 мандата), «Сильная Армения» (29 мандатов) и «Армения» (12 мандатов).

Sputnik Армения