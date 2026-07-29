Арпине Ованнисян: Результаты экспертиз проб воды станут основанием для группового иска

Результаты экспертиз проб питьевой воды в ряде населенных пунктов Армении свидетельствуют о нарушениях и станут основанием для группового иска, сообщила бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян. По ее данным, в Бюрегаване Котайкской области в воде обнаружили колиформные бактерии, кишечную палочку и энтерококк.

Она пояснила, что выявление колиформных бактерий свидетельствует об общем загрязнении системы водоснабжения, а наличие бактерий кишечной палочки и энтерококка может стать причиной появления серьезных кишечных инфекционных заболеваний и привести к долгосрочным последствиям для представителей уязвимых групп.

«Это означает, что с питьевой водой смешались сточные воды, что привело к последствиям из-за которых люди были госпитализированы», — заявила Ованнисян. Она сообщила со ссылкой на ответ на свой запрос, что Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний также обнаружил колиформные бактерии в селах Арзни и Нурнус Котайкской области.

Экс-министр отметила, что все экспертизы были проведены в разные дни. По словам Ованнисян, группа жителей Бюрегавана уполномочила ее вести переговоры с компанией «Веолия джур» о том, как оператор водоснабжения планирует решать сложившуюся ситуацию.

Отметив, что компания обязана решить проблему, Ованнисян заявила, что готова выслушать точку зрения оператора. Относительно группового иска, поданного из-за показателей жесткости и общей минерализации воды, Ованнисян сообщила, что в ряде адресов на улицах Аванесова и Арцаха в Ереване, в селах Нор Харберд и Айнтап в Араратской области эти показатели превышают норму в 10-11 и более раз.

Она отметила необходимость проведения дополнительных экспертиз для выявления веществ, из-за которых эти показатели превышают норму. Также в Нор Харберде и Айнтапе были обнаружены колиформные бактерии, нарушения выявлены в ереванских районах Нор Ареш и Норагавит, в ряде адресов района Эребуни.

Бывший министр отметила необходимость проведения повторных экспертиз для исключения ошибок. Также пока не получены результаты экспертиз в Аргаванде, Паракаре, Арбате, Айанисте, Норабаце и ряде других общин. Ованнисян подчеркнула, что все эти данные противоречат нормативным показателям Минздрава, и сообщила, что результаты экспертиз станут основанием для находящегося в процессе подготовки группового иска.

16 июля в Бюрегаване были зарегистрированы случаи кишечной инфекции. По состоянию на 20 июля число заболевших достигло 60 человек. Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава сообщил, что в двух повторно взятых пробах питьевой воды в Бюрегаване выявили общие колиформные бактерии. Компания «Веолия Джур» заявила, что поставляемая потребителям питьевая вода находится под постоянным круглосуточным контролем, а ее качество регулярно проверяют в лабораториях.

Armenia Today