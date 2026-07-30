Арут САСУНЯН: АРМЯНЕ ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПРОТИВ ПАШИНЯНА

Хотя сменявшие друг друга армянские правительства с момента обретения независимости в 1991 году демонстрировали недостатки демократического порядка, нынешняя ситуация намного хуже, чем когда-либо прежде, пишет Арут Сасунян — издатель и редактор The California Courier.

Статью полностью приводит ABC MEDIA.

С МОМЕНТА ПРИХОДА К ВЛАСТИ НИКОЛА ПАШИНЯНА В 2018 ГОДУ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ НЕУКЛОННО ДЕГРАДИРОВАЛИ, несмотря на его неоднократные заявления об обратном. Еще более тревожно то, что так называемый демократический Запад полностью игнорирует его злоупотребления, поскольку он служит их геополитическим интересам, а не интересам Армении.

Сегодня все государственные институты управляются одним человеком. Конституционное положение, предусматривающее разделение властей между исполнительной, законодательной и судебной ветвями, серьезно подорвано. В результате пострадали как внутреннее управление Армении, так и ее внешняя политика. Пашинян вступил в должность, не имея опыта управления, но он с гордостью заявляет, что принимает все решения самостоятельно, ни с кем не советуясь.

Судебная система является наиболее ярким примером этой деградации. В 2019 году Пашинян и его сторонники окружили здание суда в Ереване, не позволив судье провести судебное заседание. 5 июня 2019 года он сделал свое непристойное заявление: «Есть ли сегодня в Армении судья, который не будет делать то, что говорит премьер-министр?»

Пашинян и его парламентское большинство заменили членов Конституционного суда, включая председателя, судьями, лояльными правительству.

Он неоднократно отдавал распоряжения об аресте политических оппонентов, критикующих его администрацию. В последние месяцы сотни людей были арестованы в преддверии выборов 7 июня. Еще более тревожно то, что власти конфисковали имущество нескольких высокопоставленных задержанных до начала судебного процесса или вынесения судебного решения.

В результате многие армяне потеряли веру в судебную систему своей страны. Поскольку Армения является членом Совета Европы и находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), армяне, чьи конституционные права были нарушены, имеют право добиваться справедливости в этом суде, исчерпав все доступные внутренние правовые средства защиты.

За последние 8 лет Пашинян нарушил многочисленные законы Армении, а также множество статей Конституции. Вот краткий список нарушений, совершенных премьер-министром, которые должны быть переданы в Европейский суд по правам человека.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВМЕШИВАЛСЯ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА АРМЯНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ С ЦЕЛЬЮ ЗАМЕНЫ КАТОЛИКОСА ВСЕХ АРМЯН, несмотря на конституционное требование о разделении церкви и государства.

В 2020 году он подписал соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным о передаче большей части Арцаха Азербайджану, несмотря на отсутствие у него на это полномочий. Его решения как премьер-министра Армении ограничены лишь определенными вопросами, касающимися Республики Армения. Поэтому подписанное им в 2020 году соглашение является незаконным документом и должно считаться недействительным.

Без каких-либо полномочий он впоследствии признал всю Республику Арцах частью Азербайджана, несмотря на свое предыдущее заявление о том, что «Арцах — это Армения и точка».

Он нарушил многочисленные положения армянского законодательства во время выборов 7 июня 2026 года. Однако его назначенцы в Центральной избирательной комиссии и Конституционном суде подтвердили результаты выборов.

В июле парламент принял незаконный закон, запрещающий гражданам Армении голосовать, если они не проживали в Армении более года в течение последних двух лет. Этот закон нарушает Конституцию Армении, которая гарантирует всем гражданам право голоса независимо от продолжительности проживания в Армении.

Этот закон лишает избирательных прав сотни тысяч граждан Армении, проживающих за пределами страны по различным причинам. Статьи 8, 48 и 80 Конституции защищают право голоса всех совершеннолетних граждан, не устанавливая требования о проживании. Кроме того, статья 80 конкретно гласит: «Суть положений об основных правах и свободах, изложенных в настоящей главе, неприкосновенна».

Важно отметить, что в Европейский суд по правам человека могут быть поданы иски от лиц и организаций, проживающих как внутри, так и за пределами Армении. Заявители не обязательно должны быть гражданами Армении или даже армянами, если они могут доказать, что подверглись нарушению.

Если в Армении невозможно обеспечить справедливость, то ее необходимо добиваться там, где царит верховенство права.

abcmedia.am