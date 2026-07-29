Арцахское агентство призвало Marriott удалить туры в оккупированные Шуши и Степанакерт

Туристические поездки в оккупированные Шуши и Степанакерт, организованные через платформу Marriott Bonvoy Activities, вызывают «глубокую обеспокоенность и оправданное возмущение», заявило Агентство по развитию туризма и культуры Арцаха.

«После вынужденного перемещения более 150 тысяч армян Арцаха с родины недопустимо извлекать коммерческую выгоду из последствий трагедии», — отметили в агентстве. По мнению организации, подобные инициативы создают прецедент, представляя последствия насильственного перемещения и этнических чисток как туристическое направление.

В агентстве заявили, что это противоречит принципам прав человека, исторической справедливости и моральной ответственности. Агентство призвало Marriott International удалить предложения о поездках в Арцах со своей платформы и не допускать использования бренда для коммерциализации последствий гуманитарного кризиса.

«Память, достоинство и права народа Арцаха не могут быть превращены в туристическую услугу», – заявили в агентстве.

С сентября 2023 года Азербайджан сровнял с землей четыре села в Арцахе и уничтожил десятки памятников культуры, включая более 10 церквей и около 50 мемориальных комплексов, скульптур и хачкаров.

Armenia Today