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Информагентства

Белозеров: РЖД вправе ждать возврата инвестиций при изменении Арменией условий концессии

Компания «Российские железные дороги» вправе ожидать возврата вложенных в железные дороги Армении инвестиций, если страна рассматривает возможность прекращения или изменения условий договора о концессии. Об этом заявил ТАСС гендиректор российской компании Олег Белозеров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг не исключил, что вопрос, касающийся управления железными дорогами страны армянской «дочкой» РЖД, может дойти до арбитража.

«Так или иначе, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении. Со своей стороны намерены твердо его придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», — сказал Белозеров.

По его словам, «Российские железные дороги» последовательно и в полном объеме исполняют обязательства в рамках концессии в Армении.

«Необходимо отметить, что российская сторона в лице ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» и его единственного акционера ОАО «РЖД» последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках Концессионного договора от 2008 года», — сказал он.

Белозеров отметил, что концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Кроме того, вся прибыль шла на развитие железной дороги, а дивиденды акционеру никогда не выплачивались.

Еще 2 июля Пашинян заявлял, что армянская сторона не собирается в одностороннем порядке пересматривать договоренности с российской стороной вокруг ЮКЖД,

ЮКЖД (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») – концессионный управляющий железных дорог Армении с 2008 года.

Напомним, вопрос российского концессионного соглашения армянской ж/д впервые поднял премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте ремонта участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию в декабре 2025 года. Речь идет о 1,6 км участке из Ерасха к Нахиджеван и 12,4 км от села Ахурик к турецкой границе. Уже 24 мая, в ходе агиткампании в Ширакской области, Пашинян заявил, что правительство Армении возьмет на себя реконструкцию этих ж/д.

Позже он предложил РФ пересмотреть управление армянской железной дорогой, заявив о возможной продаже концессии дружественной стране — Казахстану, ОАЭ или Катару. Ереван заявил, что не возражает против передачи управления железными дорогами казахстанской компании при условии согласия российской стороны. В свою очередь министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что Россия не ведет переговоров о передаче концессии Казахстану.

Sputnik Армения

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