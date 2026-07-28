Бениамин МАТЕВОСЯН: КАК ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЙ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ ПОКИНЕТ АРМЕНИЮ, ЕС ПОТЕРЯЕТ ИНТЕРЕС К НЕЙ

Текущий внешнеполитический курс Еревана всё чаще становится объектом жесткого экспертного разбора. Официальные заявления действующей власти о «диверсификации безопасности» и «европейских перспективах» Армении сталкиваются с суровой региональной реальностью: потерей рынков ЕАЭС, угрозой логистической блокады и риском превращения страны в плацдарм для чужих геополитических разборок. О том, какую цену республика уже платит за разрыв с традиционными союзниками, почему европейские наблюдатели не защитят армянские рубежи и к какому финалу ведет политическое руководство страны, в беседе с нами рассказал политолог Бениамин МАТЕВОСЯН.

Вместо Европы – тюркский мир

— Как вы оцениваете текущий баланс в отношениях Армении с Россией и Западом? Можно ли назвать это «диверсификацией» или это полноценный разворот?

— Это полноценный разворот Армении, но не к Западу, а к Турции. Именно она выступает оператором НАТО в нашем регионе. Под разговоры о европейском будущем страну просто встраивают в тюркский мир.

Никол Пашинян прекрасно это понимает. Выступая в Европарламенте, он прямо заявил, что европейские перспективы Армении завязаны на европейские перспективы Грузии. Но у Тбилиси сейчас серьезнейшие проблемы в переговорах с Брюсселем. И что это значит? Пашинян предлагает сменить власть в Грузии, чтобы Армения смогла двигаться в ЕС? В реальности за ширмой европейского выбора скрывается переориентация на тюркский мир. Естественно, отношения с Россией при таком сценарии не могут не пострадать.

Последствия этого разворота видны уже сегодня, особенно в сфере армяно-российской экономической кооперации. Огромное количество наших товаров не просто остается на прилавках – их выбрасывают на свалку. Альтернативных рынков сбыта у Армении нет. Все разговоры о Сингапуре или Франции – всего лишь красивые декларации.

Москва вполне ожидаемо проигнорировала итоги последних выборов: не поздравила Никола Пашиняна и фактически не признала его легитимность. Можно не сомневаться, что российские ограничения на импорт армянской сельхозпродукции будут только расти и затронут другие категории товаров. Мы неизбежно придем к ситуации, когда Москва резко ограничит критически важный импорт.

Уже восемь лет в Армении развернута масштабная антироссийская пропаганда, насаждается пещерная русофобия. Но параллельно с этой риторикой действующая власть не подготовила никаких альтернативных рынков сбыта. А это значит, что у нас нет альтернатив и для импорта критически важных российских товаров – от пшеницы, зерна и подсолнечного масла до энергоносителей. В итоге Армения может просто оказаться на пороге экономического коллапса.

— Пашинян на последнем заседании кабмина в ответ на очередные ограничения, введенные Россельхознадзором на сей раз на ввоз армянской молочной продукции, призвал армянских бизнесменов приспособиться к нынешним реалиям, подчеркнув, что это связано с суверенитетом страны.

— Это заявление вполне укладывается в его логику. Точно так же завтра он может объявить, что ради суверенитета мы обязаны отказаться, например, от российского газа. Как говорил герой известного фильма: «Не путай свою личную шерсть с государственной». То, что выгодно Николу Пашиняну, на 180 градусов противоречит национальным интересам Армении.

Ради сохранения власти он и дальше будет внушать людям, что любые лишения – это плата за независимость. Но реальность иная: Армения интересна России как ключевое государство на Южном Кавказе, в том числе и как проводник российских интересов. В такой системе координат Пашинян как политический фактор существовать не может. Именно поэтому он делает всё, чтобы полностью оторваться от Москвы и уйти под крыло тюркского мира.

Рейтинг Пашиняна не превышает 35%

— Не опасается ли правительство Пашиняна социального взрыва, если экономика резко пойдет вниз? Ведь к нему могут примкнуть те 50% граждан, которые вообще не ходят на выборы.

— Давайте вспомним начало 90-х, когда после политического решения закрыть Армянскую АЭС страна погрузилась в тяжелейший энергетический кризис. Разве тогда случился социальный бунт? Нет. Так что и сейчас я в этом сомневаюсь.

Конечно, рейтинги Пашиняна поползут вниз. Если отбросить административный ресурс и махинации при подсчете голосов, его реальная поддержка не превышает 35–36%. Падение продолжится, но к чему именно это приведет – прогнозировать трудно. В любом случае социально-экономический кризис неизбежно запустит новые политические процессы.

Решение о выводе российской военной базы уже принято

— Провластная пропаганда активно продвигает тезис о необходимости вывода 102-й российской военной базы. К каким последствиям для безопасности страны это приведет, и есть ли альтернативные гарантии безопасности?

— Независимо от шагов Россельхознадзора или Роспотребнадзора, действующая власть в любом случае вела бы дело к выводу российской базы.

— То есть вы считаете, что политическое решение уже принято?

— Этих людей привели к власти в 2018 году с одной конкретной целью – кардинально изменить внешнеполитический курс страны и перекроить геополитическую архитектуру Южного Кавказа. Причем сделать это без всяких гарантий безопасности для нас.

Вспомните визит Джона Болтона в Ереван. Он инструктировал Никола Пашиняна, а затем открыто заявил прессе, что Армении пора отказаться от «исторических шаблонов». Но если ты фундаментально ломаешь эти «стереотипы», превращая Турцию в ситуативного партнера, то российская военная база и российские пограничники тебе в стране больше не нужны. Именно к этому логическому финалу нас и ведут.

Реальных альтернатив российскому военному присутствию у Армении нет. Выводя 102-ю базу, закрывая другие военные объекты и экспроприируя российское государственное имущество, мы, как я уже говорил, автоматически становимся частью тюркского мира. И весь вопрос лишь в том, сохраним ли мы в этом мире хоть какую-то субъектность или нас просто поглотят Турция и Азербайджан.

Сдача Тигранашена уничтожит логистику страны

— Каковы главные подводные камни в процессе делимитации и демаркации границ с Азербайджаном на данный момент? Речь в частности о возможной сдаче Воскепара и Тигранашена.

— В результате сдачи Воскепара и Тигранашена ключевая межгосударственная трасса в Грузию и Иран, а также газопровод окажутся в зоне очень близкой досягаемости азербайджанских ВС, что грозит полной логистической блокадой Армении. Ситуация зеркально повторит блокаду Лачинского коридора, позволяя Баку парализовать поставки ресурсов и жизнеобеспечение страны.

После 44-дневной войны демаркация и делимитация были неизбежны – изменившийся баланс сил на земле должен был найти отражение в документах. Именно об этом говорилось в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана. Но ключевыми оставались вопросы: по каким картам вести процесс и кто выступит гарантом? Россия предлагала карты Генштаба СССР, но Пашинян и Алиев в итоге от этого отказались.

Давайте зафиксируем: на сегодня делимитировано всего около 13 км границы в Тавуше – при том, что ее общая протяженность составляет сотни километров. И этот отрезок был очерчен исключительно под диктовку Баку. Это яркий пример того, к чему приводит отсутствие сильного посредника и единой четкой карты. Без них Азербайджан на каждом новом участке будет навязывать свои условия. В итоге все наши стратегические дороги превратятся в подобие Лачинского коридора под полным прицелом азербайджанских ВС.

Классического гражданского общества в Армении нет

— Антироссийскую пропаганду в Армении активно продвигают через госмедиа на западные гранты и при поддержке посольств ЕС. Можно ли в таких условиях говорить о существовании независимого гражданского общества в Армении, или оно окончательно превратилось в инструмент продвижения чужих геополитических интересов?

— Большинство тех, кого до 2018 года привыкли считать лидерами гражданского общества, сегодня прямо или опосредованно вовлечены в госуправление. По сути, институты, которые годами формировались внешними западными фондами, теперь сами стали властью.

При этом в стране есть независимые гражданские активисты. Они не сидят на западных грантах, но участвуют в процессах – от наблюдения на выборах до публичных дискуссий в тех или иных общественных местах. Однако это лишь разрозненные группы. Они пока не институционализированы, и им никто не помогает – даже армянские оппозиционные партии, которые, кажется, до конца так и не осознали новые электоральные реалии. Поэтому классического, независимого гражданского общества в Армении сегодня просто нет.

Если бы на Западе посчитали нужным использовать активность этих независимых групп, им бы давно предложили и гранты, и медийную поддержку. Россия же подобным инструментарием в Армении не обладает – она традиционно уступает Западу в применении механизмов «мягкой силы».

— Может быть, причина в том, что Россия просто теряет интерес к Южному Кавказу?

— Абсолютно нет. Очередное тому доказательство – недавние заявления Москвы о том, что проект TRIPP без участия России де-факто реализовать невозможно.

— Коль скоро вы упомянули проект TRIPP – насколько реальна его реализация сегодня, на фоне ирано-американской эскалации?

— Реализация проекта в том виде, в каком его зафиксировали в августе 2025 года, маловероятна. Чем сильнее удары США по иранской инфраструктуре, тем жестче недоверие Тегерана к любым американским инициативам у своих границ. Плюс к этому: чем больше русофобии в Армении, тем прочнее Москва убеждается, что TRIPP направлен против интересов России, Ирана и Китая. Соответственно, противодействие проекту будет только расти.

Если смотреть глобально, разблокирование региональных коммуникаций обязано учитывать баланс интересов трех главных держав региона – России, Ирана и Турции. Именно на этом балансе держится вся здешняя архитектура безопасности.

Поскольку действующая власть Армении буквально за уши притащила сюда Соединенные Штаты, сейчас необходимы ювелирные решения. Иначе из-за одного маленького транспортного пути на нашей территории три державы при участии США устроят военное столкновение, а Армения превратится в чужой плацдарм. Конечно, разблокирование коммуникаций с сохранением суверенитета над ними жизненно необходимо Армении. Но этот шанс мы упустили еще 6 октября 2022 года в Праге, когда Пашинян сдал Арцах Азербайджану.

Достаточно пары выстрелов, чтобы миссия ЕС разбежалась

— Какую роль сегодня играют европейские наблюдательные миссии на границах Армении, и насколько они эффективны как инструмент сдерживания?

— По европейским наблюдателям Ильхам Алиев не стреляет по одной простой причине: Пашинян и так отдает ему всё, что тот требует. Но представьте момент, когда 102-я база и российские пограничники будут выведены, а гарантии ОДКБ окончательно перестанут действовать.

В одном из своих выступлений Алиев прямо говорил: достаточно пары выстрелов, чтобы европейские наблюдатели разбежались. Такова реальность. По ним не стреляют не из-за флага ЕС на машинах, а потому что есть политическое решение подождать. Баку понимает, что сейчас от Армении можно получить гораздо больше уступок мирным путем, чем силой. Как только баланс изменится – а Никол Пашинян упорно ведет к тому, чтобы полностью убрать Россию из Армении, – наблюдатели ЕС разбегутся так, что пятки будут сверкать. Ровно так же, как это сделала миссия ОБСЕ в Донбассе в 2022 году.

— В функции одной из миссий ЕС также входит содействие управлению границами. Как вы это прокомментируете это?

— Армения является членом Евразийского экономического союза, и наше программное обеспечение для таможенного контроля полностью синхронизировано со стандартами ЕАЭС. Европейская миссия, помимо прочего, пытается добиться того, чтобы мы либо отказались от этих программ, либо как-то интегрировали в них европейские цифровые продукты. Если пойти на этот шаг, мы откроем нашим уважаемым европейским партнерам доступ практически к любой закрытой информации ЕАЭС. Очевидно, что это прямо противоречит интересам всех стран – членов ЕАЭС.

При этом нам внушают, будто всё делается ради либерализации визового режима. Никакого безвизового режима не будет. Армения интересна Евросоюзу исключительно до тех пор, пока здесь сохраняется российское присутствие, которое они стремятся ликвидировать. Как только цель будет достигнута и Россию вытеснят с Южного Кавказа, Брюссель моментально потеряет к нам интерес.

Пашинян и его команда либо не понимают этих прописных истин, либо – что еще хуже – понимают и действуют осознанно ради сохранения собственной власти. Как только последний российский солдат покинет нашу территорию, Армения перестанет быть интересной для ЕС.