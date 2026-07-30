Ближний Восток, Турция и ЕС: почему ООН считает Кипр новой точкой риска

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение многолетнего конфликта на Кипре является «абсолютно необходимым» для стабилизации Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, где сохраняющиеся кризисы могут привести к новой эскалации, сообщает Associated Press.

Во время редкого двухдневного визита на остров Гутерриш подчеркнул свою готовность возобновить мирные переговоры между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами, которые остаются заблокированными уже несколько лет.

«Я действительно считаю, что решение кипрской проблемы абсолютно необходимо не только для сохранения интересов и мира народа Кипра, но и как фактор стабильности в регионе, который становится опасно нестабильным», – заявил глава ООН после встречи с лидерами двух общин.

Кипр остается разделенным с 1974 года, когда Турция ввела войска на остров после государственного переворота, поддержанного греческой военной хунтой, сторонники которой выступали за объединение с Грецией. Почти через десять лет турко-кипрская сторона объявила о создании собственного государства на севере острова, которое признает только Турция.

На севере Кипра находятся более 35 тысяч турецких военнослужащих. В 2004 году республика Кипр вступила в Евросоюз, однако полноценные преимущества членства распространяются только на южную часть острова, контролируемую международно признанным правительством.

Кипр также приобрел стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Ближним Востоком. Остров находится примерно в 200 километрах от Ливана и около 340 километров от Израиля, что позволило ему стать важным партнером ЕС в регионе, особенно в сфере энергетики и безопасности.

Однако близость к зоне конфликтов создает и новые риски. В марте беспилотник Shahed, который, по данным властей, был запущен с территории Ливана, нанес удар по ангару на британской военной базе на юге острова.

Гутерриш заявил, что готов созвать встречу формата «5+1» с участием лидеров греко-кипрской и турко-кипрской общин, министров иностранных дел Греции, Турции и Великобритании, а также генерального секретаря ООН. Однако он отметил, что необходима дополнительная подготовка, чтобы обеспечить успех переговоров.

Перспективы соглашения остаются неопределенными. ООН выступает за создание федеративного Кипра с двумя зонами – греко-кипрской и турко-кипрской. При этом Турция настаивает на решении по модели двух независимых государств, что категорически отвергает греко-кипрская сторона.

Турко-киприоты обвиняют греческую общину в нежелании делить власть на равных условиях, тогда как греко-киприоты считают вариант двух государств фактическим окончательным разделом острова. Они также выступают против постоянного присутствия турецких войск и права Анкары вмешиваться во внутренние дела Кипра.

News.am