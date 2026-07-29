Блок «Сильная Армения» заявил о выполнении обещаний, данных жителям Степанавана

Блок «Сильная Армения» подвел итоги работы по выполнению обещаний жителям Степанавана и соседних населенных пунктов, в частности, по предоставлению новой сельскохозяйственной техники, покупке квартиры для многодетной семьи и запуску бесплатного транспортного маршрута.

В регионе уже выбрана семья с пятью детьми, которая получит квартиру. По словам представителя «Сильной Армении», в настоящее время после соответствующего обращения семьи реализуется процесс покупки квартиры.

Блок также продолжает выполнение программы по предоставлению комбайна жителям региона. Всеми вопросам, связанными с комбайном, в том числе техническим обслуживанием, будет заниматься благотворительная общественная организация. Планируется предоставление еще одного комбайна, после чего программа охватит потребности примерно 80% жителей региона.

По словам лидера списка блока Нарека Карапетяна, реализация программы позволит снизить себестоимость зерна в регионе. Карапетян добавил, что после решения проблем с сельскохозяйственной техникой блок приступит к выполнению планов по созданию заготовительного пункта.

30 июля представители блока планируют посетить общину Ноемберян, где также ознакомятся с проблемами жителей.

После парламентских выборов представители блока «Сильная Армения» продолжили поездки по регионам и рассказали о работе по решению проблем жителей областей Армении. Блок предложил жителям Степанавана самим выбрать проект, который команда реализует для города.

Armenia Today