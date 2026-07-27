Более 2 тысяч участников из 50 стран: стартовал форум Sevan Startup Summit 2026

На берегу озера Севан 26 июля стартовал международный технологический и предпринимательский форум Sevan Startup Summit 2026, который продлится до 1 августа. Мероприятие организовано образовательным фондом Startup Armenia совместно с Министерством высокотехнологичной промышленности Армении.

По данным организаторов, в саммите принимают участие более 2 тыс. представителей стартапов, инвесторов, венчурных фондов, технологических компаний, менторов и экспертов примерно из 50 стран. Форум традиционно проходит в формате открытого технологического лагеря на территории Sevan Festival City, где участники не только представляют проекты, но и обсуждают перспективы развития инновационной экосистемы.

В программу саммита вошли сразу несколько специализированных мероприятий, посвященных различным направлениям технологического развития. Среди них — World Youth Environment Festival, Sevan AgriTech Summit, WineTech Innovation Summit, Cyber Insurance Summit, Mining Innovation Summit и Sevan EV Rally. Каждая площадка сфокусирована на отдельных направлениях — от агротехнологий, экологических решений и винной индустрии до киберстрахования, инноваций в горнодобывающей отрасли и развития электротранспорта.

Одним из ключевых событий форума станет Government Day, который состоится 30 июля. В этот день государственные ведомства Армении представят цифровые инициативы и технологические решения, направленные на модернизацию различных отраслей и развитие электронного государственного управления.

В Министерстве высокотехнологичной промышленности ранее сообщали, что проведение Sevan Startup Summit в 2025–2026 годах поддержано государством. На организацию мероприятия из бюджета было выделено 200 млн драмов. Власти рассматривают саммит как инструмент развития инновационного предпринимательства, расширения международных контактов армянских стартапов, привлечения инвестиций и укрепления позиций Армении в качестве одного из региональных технологических центров.

News.am