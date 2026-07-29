«Будем бороться»: адвокат раскрыла детали процесса против представителей Армянской церкви

Защита представителей Армянской Апостольской церкви (ААЦ) намерена использовать все предусмотренные законом механизмы для обжалования уголовного преследования и уверена в незаконности предъявленных обвинений. Об этом Sputnik Армения заявила адвокат Армине Фанян.

По ее словам, государство вмешалось во внутренние дела Церкви, не имея на это полномочий ни по Конституции, ни по действующему законодательству.

«Мы будем защищаться и бороться с этим явлением всеми законными способами и рассчитываем на справедливое решение суда, которое положит конец этому беззаконию и будет принято в пользу тех, кто сегодня подвергается необоснованному уголовному преследованию», – сказала Фанян.

По делу проходят Католикос всех армян Гарегин II, епископы Макар Акопян, Овнан Акопян, Айказун Наджарян, Ваан Ованнисян и Мушег Бабаян, а также директор отдела внешних отношений и протокола Первопрестольного Эчмиадзина архиепископ Натан Ованнисян. При этом уголовное преследование в отношении секретаря Католикоса уже прекращено по реабилитирующим основаниям.

Адвокат назвала уголовное преследование беспрецедентным вмешательством государства во внутренние вопросы Церкви. «За всю историю ничего подобного не происходило. Государство никогда не вмешивалось во внутренние дела Церкви, используя механизмы уголовного преследования. Это беспрецедентное явление, заслуживающее самого решительного осуждения», – заявила она.

По словам Фанян, ААЦ на протяжении всей своей истории играла ключевую роль в сохранении армянской государственности, а нынешняя кампания «ни к чему хорошему не приведет»․

Говоря о дальнейших действиях, адвокат сообщила, что защита рассчитывает на применение института реабилитации, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом.

«Мы уже предприняли все необходимые шаги для формирования оснований для оправдания. Все ключевые судебные решения нами обжалованы, и по большинству из них уже достигнуты положительные результаты. В частности, суд удовлетворил жалобы по четырем епископам, отменив решение о приостановлении уголовного преследования. В ходе судебного разбирательства мы будем добиваться полного оправдания духовных лиц», – сказала она.

Фанян считает, что государство ошибочно квалифицировало ситуацию с правовой точки зрения, вмешавшись в исключительные канонические полномочия Католикоса. По ее словам, решение о лишении сана Гарегин II принял в рамках церковного права, однако власти попытались придать этому вопросу уголовно-правовой характер.

Адвокат отметила, что механизм реабилитации позволит восстановить права, которых духовные лица были лишены в ходе уголовного преследования.

Дата первого судебного заседания пока не назначена. При этом, как отметила Фанян, законодательство не обязывает Католикоса лично участвовать в процессе – это его право, а не обязанность.

Она добавила, что судебное разбирательство будет открытым, поэтому общественность сможет следить за ходом процесса. Говорить о возможном обращении в международные судебные инстанции пока преждевременно, подчеркнула Фанян.

Противостояние между властями Армении и ААЦ усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий – архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября 2025 года, когда в провластных пабликах появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Католикоса Гарегина II в попытках замять «кощунственный поступок» архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера (сам владыка Хачатрян отрицает свою причастность), и заявили, что тем самым патриарх «покровительствует кощунству».

В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном. Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав Католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви.

4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую «дорожную карту благоустройства» Армянской Апостольской церкви.