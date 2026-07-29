ВБ: Ограничения на экспорт молочной продукции в Россию – серьезный риск для Армении

Постепенное расширение ограничений со стороны России может выйти за рамки чистой торговли и негативно сказаться на общем экономическом росте, инфляции и социальной ситуации в Армении, считают во Всемирном банке.

29 июля в Ереване состоялась пресс-конференция представителей ВБ, в ходе которого был представлен ежегодный доклад «Armenia’s Economic Pulse: («Экономический пульс Армении»).

В контексте экспортных рисков банк обратил внимание на то, что ограничения России на армянскую сельхоз- и молочную продукцию серьезно влияют на объемы экспорта (в мае экспорт в РФ сократился на 15%).

Там отметили, что в результате введения «Россельхознадзором» ограничений на ввоз молочной продукции из Армении с 27 июля, под угрозой оказалась львиная доля всего экспорта, этого сегмента, так как его 78,3% шли именно на российский рынок.

«Поскольку производством сельхозпродукции и молока занимаются тысячи частных фермеров, остановка экспорта напрямую бьет по их доходам. Банк прогнозирует, что это может привести к колебаниям цен на внутреннем рынке», — заявили представители ВБ.

Банк также коснулся показателей бедности и занятости в стране, подчеркнув, что хотя уровень бедности снизился, многие домашние хозяйства близки к этой черте и уязвимы к любым экономическим шокам.

«Проблема не в нехватке рабочих мест, а в их низкой производительности и низкой оплате труда», — подчеркнули в банке.

ВБ зафиксировал, что концентрация крупных магазинов и торговых сетей в Армении чрезвычайно высока (на 90% рынка доминируют 4 крупные компании), что не позволяет формировать справедливые цены.

Отметим, что ВБ ожидает экономический рост в Армении в 5,3% по итогам 2026 г.

Sputnik Армения