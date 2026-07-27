Вазген Мнацаканян одержал первую победу на ЧМ по борьбе U17 в Баку

Сегодня в Баку стартовал чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U17).
В первый соревновательный день на ковер выйдут следующие армянские борцы:
48 кг — Арарат Аветисян;
55 кг — Гегам Егиазарян;
65 кг — Вазген Мнацаканян;
80 кг — Вааг Овеян;
110 кг — Хачик Хачатрян.
В весовой категории до 65 кг Вазген Мнацаканян успешно начал выступление на чемпионате мира, одержав победу над борцом из Ирана со счетом 7:4. Победные четыре балла армянский спортсмен заработал буквально за последние две-три секунды.
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