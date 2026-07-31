Вардеванян назвал обыски вмешательством в политическую деятельность оппонентов

Рано утром сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме члена совета партии «Сильная Армения», депутата Национального собрания Нарека Карапетяна. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат и член партии Арам Вардеванян, назвав проведенные следственные действия вмешательством в политическую деятельность парламентария.

По словам Вардеваняна, необходимость и соразмерность проведения обыска не были должным образом обоснованы. По его мнению, для столь интенсивного процессуального действия не было представлено достаточных правовых оснований.

Адвокат подчеркнул, что Нарек Карапетян уже обладает статусом депутата Национального собрания, а потому любые следственные действия в отношении него должны соответствовать более высокому стандарту обоснованности.

Вардеванян также отметил, что, поскольку обыск относится к категории негласных процессуальных действий, он не может раскрывать дополнительные подробности.

По его словам, команда адвокатов намерена обжаловать постановление о проведении обыска, а о результатах рассмотрения жалобы будет сообщено позднее.

Aysor.am