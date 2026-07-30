Восканян: Реальное положение дел в Азербайджане далеко от образа «сильного государства»

Иранист Вардан Восканян опубликовал запись, в которой заявил:

«На фоне масштабных пропагандистских мероприятий и колоссальных, сопряженных с коррупцией расходов в оккупированном Арцахе бакинский режим не способен обеспечить даже элементарные бытовые условия в населенных пунктах Апшерона, расположенных всего в нескольких километрах от Баку.

На Апшеронском полуострове, где преимущественно проживают шииты – кавказские персы (таты), даже в этот богатый осадками год отсутствует питьевая вода. И это при том, что именно этот полуостров обеспечивает значительную часть нефтегазовых доходов, которыми бакинский режим распоряжается по личному усмотрению своего лидера.

Таково реальное положение дел у врага, который пытается представить себя развитым и сильным государством. В действительности же это во многом раздутый пропагандистский пузырь, который может лопнуть при первом же серьезном испытании», – написал он.

Aysor.am