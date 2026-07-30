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Информагентства

Временным управляющим «Араратцемента» назначен экс-помощник Пашиняна

Бывший помощник премьер-министра Армении Давид Геворкян назначен государственным управляющим «Араратцемента». Приказ о назначении опубликовал на своей странице в соцсетях министр экономики Геворк Папоян.

Геворкян занимал должность помощника премьера с ноября 2022 года. До этого, в 2018-2021 годах, был губернатором Арагацотнской области.

В начале июля завод был опечатан на несколько дней в рамках уголовного дела, возбужденного против владельца завода, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Вскоре после этого, учитывая важность поставок цемента для строительства, заводу разрешили возобновить работу, но не под управлением представителей Царукяна.

5 июня Генпрокуратура Армении направила в Административный суд ходатайство с требованием признать недействительным решение правительства от 2002 года о приватизации компании «Араратцемент». Премьер-министр Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявлял, что очень скоро Араратский цементный завод – основа бизнеса главы ППА Гагика Царукяна – станет государственным и там назначат временного управляющего. Позже Царукян отреагировал на это заявление, отметив, что если действующая власть отберет завод, то отвечать за это будет государство в целом, поскольку это частная собственность.

6 июля Следственный комитет провел масштабные обыски в доме Гагика Царукяна и на принадлежащих ему объектах – более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий все объекты были опечатаны, а самого бизнесмена арестовали на два месяца.

Следствие обвиняет Царукяна в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством «преступная группа» под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан ИРИ. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму более $21 млн.

Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он вместе с еще одним гражданином организовал «мошенническое хищение еще $934 тыс.» в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана.

Помимо этого, возбуждено еще одно уголовное производство по обвинению в незаконной охоты на диких животных и птиц. В ходе обысков в особняке Царукяна были временно усыплены и увезены три льва и четыре тигра (их доставили в Ереванский зоопарк), а также 190 чучел животных и птиц. По версии следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде был причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс. Сам Царукян уже заявил, что обвинения полностью сфабрикованы. Он назвал их ложью и пустышкой.

Sputnik Армения

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