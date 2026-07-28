Время отказаться от амбиций и сохранить традиции, борьба против Церкви обречена: Роберт Амстердам

Юрист-международник Роберт Амстердам считает, что кампания премьер-министра Армении Никола Пашиняна против Армянской Апостольской церкви провалилась и наступил подходящий момент для ее завершения.

Амстердам констатировал, что работа Национального собрания Армении 9-го созыва начнется без благословения Католикоса всех армян Гарегина II, поскольку, вопреки сформировавшейся традиции, его не пригласили на первое заседание.

Тем не менее, юрист надеется, что власти Армении все же образумятся.

«Защищая права Украинской православной церкви, я воочию наблюдаю, как власти, выступая против всего духовного, в итоге терпят неизбежное поражение, а Церковь выходит победительницей. Борьба против Церкви бесперспективна», – заявил Амстердам в соцсети.

По его мнению, Пашинян уже и сам чувствует, что начатая им кампания не находит отклика и поддержки армянского народа. Следовательно, настал подходящий момент для того, чтобы остановиться, считает юрист.

«Пора заглушить политические амбиции, не предавать окончательно традиции и не подрывать основы государственности», – отметил юрист.

Противостояние между властями Армении и ААЦ усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября 2025 года, когда в провластных пабликах появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Католикоса Гарегина II в попытках замять «кощунственный поступок» архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера (сам владыка Хачатрян отрицает свою причастность), и заявили, что тем самым патриарх «покровительствует кощунству». В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном.

Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав Католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви.

4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую «дорожную карту благоустройства» Армянской Апостольской церкви.

Sputnik Армения