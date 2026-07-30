Врио директора комбината «Арарат»: Если предприятие не возобновит работу, 2 тыс. виноградарей не будут знать, кому продать виноград

Врио директора Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» Армен Закарян напомнил властям о скором начале процесса закупки винограда.

В беседе с журналистами у здания правительства, где проходит акция протеста сотрудников закрытых властями объектов предпринимателя и главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, Закарян сообщил, что люди собрались с просьбой-требованием восстановить естественную работу предприятия, требованием позволить выполнять свои рабочие и договорные обязательства.

«В начале сентября начнется процесс закупки винограда. Нам необходимо подготовиться к процессу», — подчеркнул Закарян, добавив, что имеется договоренность с крупнейшим партнером «Синергия» об авансе в 4-5 млн долларов на закупку винограда.

По оценке Закаряна, простаивание предприятия уже нанесло огромные потери, как финансовые, так и в плане авторитета: разрушаются отношения, на которые было потрачено 25 лет, приобретаем авторитет ненадежного партнера.

Закарян также сообщил, что есть предварительная договоренность с более чем 2 тысячами виноградарей. «Если мы не закупим у них виноград, возникнут проблемы со сбытом винограда. (в рамках следствия) все что могли сделать, сделали от обыска до ареста директора, все необходимые документы мы предоставили. Непонятно, что мешает возобновлению работы», — недоумевает Закарян.

На комбинате трудятся около 400 работников. «Которым мы не можем четко ответить, когда возобновится работа», — заметил врио директора. Предприятие закрыто с 6 июля.

News.am