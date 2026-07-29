Второй приобретенный Азербайджаном военно-транспортный Leonardo вернулся в Италию

Второй приобретенный Азербайджаном военно-транспортный самолет Leonardo C-27J, по данным Sputnik Армения, вернулся в Италию.

В марте этого года мы писали о том, что у Азербайджана, по всей вероятности, возникли проблемы с закупленным в Италии военно-транспортным самолетом Leonardo C-27J.

Азербайджан приобрел в Италии два подобных самолета в 2023 г. Первый из них был презентован в Баку летом 2024 г. Однако через несколько месяцев вернулся в Италию и оставался там до лета 2025 г.

Тогда самолет уже вместе со вторым воздушным судном прилетел обратно в Баку. Но опять ненадолго. В ноябре самолет снова отправился в Турин и остается там до сих пор. До июня на самолете совершались тестовые полеты.

Аналогичная ситуация произошла и со вторым самолетом. Второй Leonardo в течение полугода совершал полеты вокруг азербайджанской столицы, из Баку в Гянджу и обратно.

Однако в мае этого года транспортник также вернулся в Италию и с тех пор остается там.

Ранее мы подсчитали, что Азербайджан получил не менее семи китайско-пакистанских истребителей JF-17.