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Информагентства

Выход из ЕАЭС может поставить под удар 70% винного экспорта Армении — статслужбы РФ

Почти 70% экспортной выручки Армении от продажи вина приходится на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В случае выхода республики из объединения под угрозой может оказаться значительная часть винного экспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, Пашинян допустил проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз после подачи официальной заявки. Ранее Путин заявлял, что одновременное участие в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно.

По итогам 2025 года армянские компании экспортировали вина на $18,7 млн. Крупнейшим покупателем стала Россия, закупившая продукцию на $12,8 млн.

В Беларусь было поставлено вина на $122,2 тыс., в Казахстан — на $57,2 тыс.

Таким образом, на страны ЕАЭС пришлось $13 млн, или 69,6% всей экспортной выручки Армении от продажи вина.

Среди стран за пределами ЕАЭС крупнейшими импортерами армянского вина стали США, закупившие продукцию на $1,5 млн, и Кюрасао — на $1,1 млн. Вместе с Россией они вошли в тройку крупнейших покупателей армянского вина по итогам 2025 года.

Sputnik Армения

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