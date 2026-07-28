В Араратскую область доставили 87 автобусов для единой транспортной сети. Как сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур, министр Давид Худатян побывал в областном центре – городе Арташат, куда уже доставлен новый автобусный парк. Министра сопровождали его заместитель Армен Симонян и губернатор Араратской области Седрак Тевонян.

Министр осмотрел новые автобусы и проехал в одном из них по Арташату с другими чиновниками.

Часть автобусов приспособлена для людей с инвалидностью и оборудована кондиционерами.

Отметим, что ранее конкурс на оператора транспортной сети в Араратской области не раз откладывался (как и в Гегаркуникской). В Арагацотнской и Котайкской областях новая сеть уже внедрена.

Sputnik Армения