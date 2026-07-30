В Великом скиту Татева обнаружен средневековый источник (Видео)

В ходе раскопок 2026 года из-под толстого слоя земли был полностью очищен средневековый источник Великого скита Татева, упоминавшийся вторами XIX века. Об этом сообщили в Научно-исследовательском центре историко-культурного наследия.

Сооружение, выделяющееся своими инженерными и художественными решениями, теперь доступно для посетителей. «Ещё авторы XIX века, в частности Ерванд Лалаян, упоминали источник Великого скита Татева, точное местонахождение которого было неизвестно, поскольку большая часть сооружений была покрыта толстым слоем земли. По описанию архитектора Мурада Асратяна в результате проведённых нами в 2026 году раскопок (рук. экспедиции НИЦИКН – Арман Налбандян) из-под слоя земли был открыт средневековый источник. Это довольно интересное сооружение как с инженерной, так и с художественной точки зрения. Источник полностью извлечен, теперь он доступен посетителям Великого скита Татева», – говорится в сообщении, распространённом «Научно-исследовательским центром историко-культурного наследия».

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