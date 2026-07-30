В Госдуме РФ назвали деструктивным заявление Пашиняна по вопросу эксплуатации желдороги

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных финансовых претензиях к России по концессии Южно-Кавказской железной дороги является дерзким и деструктивным шагом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Ранее Пашинян не исключил возможность обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

«Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном требовании 2 миллиардов долларов с России за концессию Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) является не чем иным, как дерзким и деструктивным шагом, бросающим тень на двусторонние отношения и указывающими на внутренний кризис в Армении», — сказал Чепа.

По его словам, подобные угрозы, обернутые в фасад «дружеского урегулирования», не могут быть восприняты Москвой иначе как попытка давления и ревизии договоренностей.

В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

Sputnik Армения