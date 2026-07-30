В Грузии открылся первый центр армянской образовательной сети TUMO

В грузинском городе Кутаиси открылся первый центр армянской образовательной сети TUMO.

Он расположен в здании бывшего парламента, которое теперь стало частью Технопарка. Центр начнет принимать студентов в сентябре. TUMO каждую неделю могут посещать до 1800 молодых людей в возрасте до 18 лет и изучать технологии и дизайн в рамках 11 программ центра. Проект реализован совместно с Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA).

На церемонии открытия присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, замминистра Ираклий Надареишвили и гендиректор Bank of Georgia Арчил Гачечиладзе.

Alpha News