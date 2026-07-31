В Испании отменили режим чрезвычайно ситуации, но очаги возгорания остаются

Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг объявил об окончании действия режима национальной чрезвычайной ситуации, введенного из-за лесных пожаров в провинции Авила и в регионе Мадрид, сообщает El Pais.

Во время визита в передовой штаб управления чрезвычайными ситуациями в муниципалитете Навалуэнга (провинция Авила) Санчес заявил, что меры реагирования были «эффективными с учетом масштабов пожара».

При этом ситуация с лесными пожарами в стране остается напряженной. В Кастилии и Леоне утром в четверг продолжали действовать 10 очагов возгорания, три из которых получили максимальный уровень опасности — в Фермоселье (провинция Самора), а также в Вегельине и Вальделалобе (провинция Леон).

Особенно сложной стала ночь в Саморе, где более 50 наземных и воздушных средств при поддержке подразделений Военной чрезвычайной службы Испании (UME) продолжают борьбу с пожаром, начавшимся накануне в районе Фермоселье, в природной зоне Аррибес-дель-Дуэро.

За один день огонь уничтожил около 11 тысяч гектаров леса. Из опасной зоны были эвакуированы жители 14 населенных пунктов — более 800 человек. В Фермоселье и Фарисе был введен режим изоляции населения.

Спасательные службы опасаются усиления ветра во второй половине четверга, а также сохранения высокой температуры воздуха, что может осложнить борьбу с огнем.

Одновременно продолжаются работы по контролю за уже стабилизированными пожарами в Авиле, Мадриде и Толедо, чтобы не допустить новых возгораний. Экстренные службы также следят за ситуацией в других регионах, включая Кастельон и Таррагону, на фоне второй волны сильной жары этим летом.

News.am