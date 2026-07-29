В РАБСТВЕ СОБСТВЕННОЙ ЛЖИ: ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В КРЕМЛЬ ОБНУЛИЛ ИЛЛЮЗИИ ПАШИНЯНА

«Ложь – удел рабов, свободные люди должны говорить правду». Эта максима великого французского философа Мишеля де Монтеня как нельзя лучше характеризует действующую власть Армении во главе с Николом Пашиняном, которая сама себя загнала в рабскую зависимость от собственных несбыточных посулов.

Помните, как Пашинян перед июньскими выборами заверял бизнес в стабильности отношений с РФ и непотопляемости армяно-российского экономического партнерства, щедро обещая решить с Москвой – буквально на следующий день после выборов – все проблемные вопросы, касающиеся жестких барьеров со стороны российских регулирующих органов на ввоз целого ряда наименований армянской продукции?

АКТИВНО ПРЕМЬЕРУ ПОДПЕВАЛ И ГЛАВА МИНЭКОНОМИКИ ГЕВОРГ ПАПОЯН. 1 ИЮНЯ СЕЙ ГОСПОДИН торжественно объявил, что между Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся «теплый разговор» (речь шла всего лишь о дежурном, протокольном звонке президента РФ, поздравившего Пашиняна с днем рождения), и все возникшие между Ереваном и Москвой проблемы, в том числе связанные с ограничением поставок рыбы из Армении в Россию, будут всенепременно решены. «Две компании по производству рыбы уже возобновили работу, и я думаю, что после 7-8-го числа все остальные откроются по очереди. Это рабочие моменты, по большому счету, никаких серьезных технических проблем нет», – бодро рапортовал глава экономического ведомства. И добавил, что после парламентских выборов в Армении стороны «очень быстро» урегулируют все эти вопросы.

Прошло почти два месяца после выборов, но проблемы армянских экспортеров не просто не решились – они вышли на качественно новый, более болезненный уровень: вслед за рыбой, коньяком, помидорами, огурцами, зеленью, виноградом и пр. под жесткие санкции российского контроля попала и армянская молочная продукция, ввоз которой в Россию теперь тоже заблокирован. И пока Папоян и иже с ним с умным видом рассуждают о «рабочих моментах» и отсутствии «серьезных проблем», армянские фермеры и производители подсчитывают миллионные убытки, расплачиваясь из собственного кармана за ложь, политический авантюризм и предвыборный популизм действующей власти.

Напуганный столь плачевным положением дел, а главное – назревающими акциями протеста доведенных до отчаяния фермеров, Пашинян 27 июля позвонил Путину и попросил снять ограничения на экспорт армянских товаров в РФ. Этот телефонный разговор обнажил полный провал предвыборной риторики армянских властей. Все громкие обещания Пашиняна о том, что сразу после выборов он легко урегулирует с Москвой вышеотмеченные проблемы, оказались пустышкой, как и очень многие ранее данные им обещания.

Параллельно обнулились и разглагольствования властей о том, что армянские товары вот-вот хлынут на европейский рынок. Европейские стандарты качества, жесткие квоты и сложнейшая логистика оставили отечественных производителей у разбитого корыта без реальной альтернативы российскому рынку.

Но вернемся к телефонному разговору Пашиняна с Путиным. Особого внимания заслуживает следующий пассаж из официального релиза пресс-службы правительства Армении: «Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения к решению вышеупомянутых вопросов посредством открытого, партнерского и дружественного диалога». Протокольное лицемерие на фоне подчеркнуто антироссийской позиции действующей власти Армении. О каком «дружественном диалоге» может идти речь, если наиболее видные представители правящей партии и не скрывают своих антироссийских взглядов? Если главный эфир страны отдан русофобам, и самыми желанными гостями Общественного телевидения и Общественного радио Армении давно уже стали такие ярые антироссийские пропагандисты, как Рубен Меграбян и ему подобные, поливающие Москву грязью на наши же, налогоплательщиков, деньги? О каком «партнерском диалоге» можно заикаться после визита Владимира Зеленского в Ереван, – визита, который вылился в откровенный антироссийский демарш? Напомним, скандальным апофеозом приезда украинского лидера в армянскую столицу стали его публичные угрозы нанести удары по Красной площади прямо во время проведения Парада Победы 9 мая. Все разговоры о взаимном доверии в условиях, когда пашиняновская власть предоставляет официальную трибуну для подобных кощунственных заявлений в адрес стратегического партнера, у любого здравомыслящего человека могут вызвать разве что смех. Подобных примеров множество, они хорошо всем известны.

ПАШИНЯН ТАКЖЕ СКАЗАЛ ПУТИНУ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Серьезно? Человек, который целенаправленно саботирует фундаментальные армяно-российские соглашения, замораживает участие страны в ОДКБ, демонстративно ратифицирует Римский статут и в упор не замечает обязательств перед партнерами, вдруг вспомнил о «правовой базе» и заговорил о «нарушении договоренностей»…

Пашинян и его правительство делают все, чтобы разорвать связи с Россией, а когда прижимает экономический кризис, пытаются включить режим «партнеров» и выпросить торговые поблажки. Но в Кремле эту двойную игру больше не принимают. Российская сторона фактически проигнорировала просьбу Пашиняна. Ответ Путина был лаконичен – он сухо подтвердил приверженность Совместному заявлению лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая 2026 года, суть которого сводится к следующему: в Армении в возможно короткие сроки (а точнее – до декабря текущего года) должен пройти всенародный референдум, на голосование которого должен быть вынесен один вопрос, требующий однозначного ответа – вступление в Европейский союз или дальнейшее пребывание в составе ЕАЭС.

Пашинян в ответ повторил уже озвученный им ранее тезис о том, что проведение референдума «практически возможно» только после того, как Армения подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу и «сделает этот вопрос содержательным». Однако в Москве больше не намерены ждать. Еревану ясно дали понять: пользоваться колоссальными экономическими преференциями ЕАЭС (потеря которых, по оценкам экспертов, лишит Армению до 14% ВВП и 40% общего товарооборота) и одновременно вести ускоренную интеграцию с Брюсселем уже не получится.

Действующий премьер Армении своей бездарной и авантюрной политикой окончательно загнал страну в тупик. Очевидно, что если его правительство продолжит этот безответственный курс, глубокий социально-экономический кризис станет неизбежным. Финал также предсказуем: когда экономика окончательно рухнет под грузом закрытых рынков, Пашинян по своей давней привычке поспешит скинуть с себя всякую ответственность и традиционно свалит всю вину на Россию, козни оппозиции, мифических «недоброжелателей», геополитические обстоятельства, неблагоприятную мировую конъюнктуру, да на что угодно … Вопрос лишь в том, удастся ли ему и на этот раз так же цинично обмануть собственный народ, в очередной раз выйдя сухим из воды из устроенной им самим катастрофы.