В России принят закон, ужесточающий требования к мигрантам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных работников содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом.

Как сообщают российские СМИ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России, будут обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают.

Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом размер такой величины не должен превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствующем регионе.

Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года, а Соцфонд РФ – данные об их трудовой деятельности.

Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.

Для детей мигрантов вводятся новые условия: они могут находиться в России только в период действия разрешения на работу у родителя. После достижения 18 лет им придётся либо покинуть страну, либо в течение 30 дней оформить собственный патент.

Sputnik Армения