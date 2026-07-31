В Тбилиси обсуждена проблема очередей на армяно-грузинской границе

В Грузии обсудили вопрос очередей, возникающих на КПП на армяно-грузинской госгранице, сообщает пресс-служба СНБ Армении.

Вопрос был поднят на встрече командующего пограничных войск СНБ Армении полковника Гарика Мурадяна с директором департамента патрульной полиции МВД Грузии Леваном Маисурадзе.

Подчеркивается, что делегация во главе с Мурадяном находилась с официальным визитом в Грузии. В рамках визита состоялась встреча с начальником Пограничной полиции МВД Грузии Давидом Тамазашвили. В ходе встречи грузинская сторона представила структуру Пограничной полиции, ее основные функции и приоритетные направления деятельности.

Стороны обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности и взаимодействия между пограничными ведомствами, а также подтвердили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества.

Sputnik Армения