В Тегеране заявили, что Киев, ударив по иранскому судну, вступает в «опасную игру

Украина, ударив по иранскому коммерческому судну в Каспийском море, вступает в «опасную игру». Об этом заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.

«Нападение Украины на иранское судно было, во-первых, очевидным и за ним последует ответ. Во-вторых, (Владимир — ред.) Зеленский вступил в опасную игру», — сказал Малеки.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.

Sputnik Армения