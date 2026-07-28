В Японии произошли два мощных землетрясения (Видео)

На острове Кюсю зарегистрировано два сильных землетрясения, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Первое землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 16:27 по местному времени.

Отмечается, что очаг залегал в префектуре Кумамото на глубине примерно 10 километров.

Для побережья залива Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

Второе землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в том же районе в 17:08, очаг залегал на небольшой глубине.

Данных о пострадавших пока нет.

Однако местные СМИ сообщают, что подземные толчки привели к повреждению дорог, разрушению и пожарах в домах на острове Кюсю. Также в ряде регионов зафиксировано отключение электроэнергии.

Создан оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьера Японии.

Sputnik Армения