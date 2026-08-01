В офисе Роберта Кочаряна отреагировали на решение суда

Yerevan.Today пишет: «31 июля стало известно, что суд общей юрисдикции отклонил иск второго президента Армении Роберта Кочаряна к Николу Пашиняну с требованиями об опровержении порочащей честь и достоинство информации и выплате компенсации.

Никол Пашинян допустил клеветнические высказывания в адрес Роберта Кочаряна, а суд счёл это оценочным суждением.

Yerevan.Today обратился к руководителю офиса второго президента Армении Баграту Микояну с просьбой дать оценку решению суда.

Микоян отметил: «Суд первой инстанции, отклонив иск второго президента к Николу Пашиняну, не подтвердил достоверность заявлений Пашиняна, а счёл их субъективными оценочными суждениями Пашиняна.

Однако вызывает обеспокоенность подход суда, согласно которому эти высказывания были оценены с учётом того, что они прозвучали не от гражданина Никола Пашиняна, а именно от премьер-министра Республики Армения — на заседании правительства. Получается, чем выше должность, тем шире пределы для озвучивания самых тяжёлых оценок в адрес человека.

Из логики суда следует, что можно точно так же допускать в адрес Никола Пашиняна и внешне клеветнические высказывания — при условии, что их произносит также политический деятель. В таком случае суд расценит это как оценочное суждение политического деятеля.

Остаётся понять, какие именно из фраз, сказанных политиком Пашиняном, — «скулящие судьи» и «коррумпированные судьи» — судья, вынесший решение, также считает оценочным суждением»».

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