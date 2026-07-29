В своем доме задержан член АРФД Ара Нахшкарян – АК подтвердил

Задержан член АРФ «Дашнакцутюн», общественный деятель Ара Нахшкарян. Об этом Sputnik Армения сообщил его адвокат Абрасим Атоян.

Сейчас Нахшкарян находится в Антикоррупционном комитете.

Ранее Антикоррупционный комитет утверждал, что раскрыл новую схему подкупа избирателей, в которую якобы был вовлечен один из кандидатов в депутаты от оппозиционного блока «Армения».

Комитет опубликовал аудиозаписи, на которых к одному из собеседников обращаются по фамилии Нахшкарян.

Отметим, что Ара Нахшкарян – глава гюмрийского офиса Армянского образовательного и культурного союза, он был кандидатом в депутаты от блока «Армения».

Антикоррупционный комитет Армении подтвердил задержание члена АРФ «Дашнакцутюн» Ара Нахшкаряна по делу о взятке.

«В рамках уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете по фактам дачи и получения предвыборной взятки, сегодня был задержан А.Н., являвшийся кандидатом в депутаты по списку блока «Армения», – сообщили Sputnik Армения в Комитете.