В честь Джанеса Назаряна в Баку прозвучал гимн Армении (Видео)

Гимн Армении прозвучал в столице Азербайджана в честь армянского борца Джанеса Назаряна.

Борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории 71 кг, победил во всех своих поединках на юношеском первенстве мира с общим счетом 38:3. Примечательно, что первые очки Назарян отдал сопернику только в финале, победив в довольно трудном поединке с минимальным преимуществом (4:3).

Сборная Армении завоевала также две бронзовые медали. Эти награды в копилку национальной команды принесли Арарат Аветисян (48 кг) и Геворк Арутюнян (51 кг).

Sputnik Армения