В эпицентре лесного пожара в Турции зафискирована температура 441°C

Температура в эпицентре лесного пожара в районе Чине турецкой провинции Айдын достигла 441°C, борьба с огнем продолжается. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

«В районе Чине работы по тушению пожара с воздуха и земли будут продолжаться непрерывно до его полной ликвидации. Тепловизионная съемка показала, что температура в эпицентре пожара достигла 441°C. Из-за постоянно меняющегося направления ветра пожарным приходится работать в сложных условиях», — сообщил он.

Как отмечают турецкие СМИ, в районе Чине на западе страны на борьбу с огнем направлены девять вертолетов, три самолета, 42 пожарные машины, девять водовозов и четыре бульдозера.

Ранее в результате пожара в этом районе были повреждены пять домов, еще 30 жилых домов эвакуированы в качестве меры предосторожности. Из четырех населенных пунктов также вывезли сельскохозяйственных животных.

Согласно сообщению Юмаклы, в провинции Балыкесир также продолжается тушение лесного пожара. В операции задействованы пять самолетов, шесть вертолетов, 850 сотрудников экстренных служб и 55 добровольцев. Во время тушения пожара пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных и сотрудник лесной службы. Из зон риска эвакуированы жители нескольких населенных пунктов.

Турция в последнюю декаду июля борется с крупными лесными пожарами сразу в нескольких провинциях.

Sputnik Армения