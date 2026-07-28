ГИБЕЛЬ СОЛДАТ В НЕБОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Как это и ни прискорбно, но приходится констатировать, что самоубийства, несчастные случаи и убийства в нашей армии стали чуть ли не обыденным явлением.

Каждый раз, когда в небоевых условиях погибают наши военнослужащие, невольно задаешь себе вопросы. Что должны думать отправляющиеся служить в армию призывники, видя, что жизни и судьбы солдат эту власть особенно не интересуют? Что должны думать их родители, отправляя своих сыновей в неизвестность? Что должны думать все мы? Ведь наше молчание также является преступным равнодушием.

21 ИЮЛЯ 2026 ГОДА В ВС АРМЕНИИ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ОЧЕРЕДНОЙ СЛУЧАЙ СМЕРТИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО. На этот раз в одной из воинских частей Чамбарака погиб 20-летний срочник Нарек Торосян. Он был родом из Чаренцавана, учился в Российско-армянском университете.

Следственный комитет так и не представил подробностей обстоятельств смерти Нарека Торосяна, так что невозможно сказать, был ли солдат убит или покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае инициировано уголовное производство по статье о доведении военнослужащего до самоубийства по неосторожности. Задержаны его сослуживцы – младший сержант и рядовой, в отношении которых в суд подано ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения. «Голос Армении» уже писал об этой трагедии, так что попробуем взглянуть на проблему шире, попытаемся разобраться в общих тенденциях.

В 2018-2025 гг. зарегистрировано 427 случаев гибели военнослужащих в небоевых условиях. Это на 45% больше, чем в 2010-2017 гг. Согласно исследованиям Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи, за 7 месяцев 2026 года в ВС Армении зарегистрировано 30 случаев смерти военнослужащих, из которых 11 официально признаны связанными с военной службой, а 19 – не связанными. Хотя что означает «не связанными»? На основании каких обстоятельств Военная прокуратура проводит подобную классификацию, не совсем ясно.

В действительности, как совершено справедливо считает офис ХГА, случаи смерти следует классифицировать только по двум крупным подгруппам: боевые – вследствие нарушения режима прекращения огня, и небоевые – случаи смерти во всех остальных условиях. Независимо от того, умер военнослужащий на месте несения военной службы или нет, случай должен рассматриваться как потеря ВС, поскольку сам факт смерти каждого военнослужащего должен рассматриваться с точки зрения обязанностей государства по защите прав человека.

В 2026 году все случаи смерти военнослужащих произошли в небоевых условиях. Более одной трети случаев смерти 30 военнослужащих в небоевых условиях (около 37%) составляют случаи вследствие самоубийства и убийства. При этом из 8 случаев самоубийства 6 и из 3 случаев убийства 2 являются случаями, связанными с боевой службой. В 2018-2025 гг. вследствие самоубийства и убийства было зарегистрировано 120 случаев смерти военнослужащих, что составляет 28% от числа смертей в небоевых условиях.

Реакция властей после каждой новой трагедии более чем спокойная и, можно сказать, даже равнодушная. Да, совершил самоубийство солдат. И что с того? Чего уж такое страшное произошло? Какая-такая катастрофа? Может, небеса разверзлись? Гром раздался среди ясного неба? Нет, никаких катаклизмов, просто солдат выстрелил в себя. При чем тут мы? Разве мы виноваты? Что мы слышим от представителей власти после каждой очередной трагедии? «Такие случаи были и есть сегодня».

А ведь казалось, что случаи самоубийств и вообще гибели военнослужащих в небоевых условиях должны быть подобно окрику, который побуждает шествующего по крыше лунатика проснуться и осознать вдруг всю катастрофическую опасность положения. Но «лунатик» не просыпается. Потому что жизнь солдата, защитника Родины для этой нечисти ровным счетом ничего не стоит.

О ЧЕМ ВООБЩЕ РЕЧЬ, ЕСЛИ «ЛУНАТИК» НЕ ПРОСНУЛСЯ ДАЖЕ ПОСЛЕ УЖАСНОЙ ТРАГЕДИИ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА В СЕЛЕ АЗАТ ГЕГАРКУНИКСКОЙ ОБЛАСТИ, когда в старом заброшенном доме, провозглашенном «казармой», погибли в пожаре 15 военнослужащих инженерно-саперной роты?

По мнению военного эксперта Карена Вртанесяна, ситуация в Вооруженных силах Армении тесно связана с политической и социально-психологической обстановкой в стране. Ситуацию усугубляют нехватка личного состава, неэффективная система психологической помощи и общая атмосфера в стране. Кроме того, по словам эксперта, «институт полковых священников, который функционировал достаточно эффективно, власти расформировали. Это не могло не сказаться на морально-психологической атмосфере в армии».

Во всяком случае, по нашему мнению, по каждому случаю гибели военнослужащего нужно не только открывать уголовные дела, но и проводить глубинные исследования касательно социальных причин этого явления. Но кто будет заниматься этими проблемами?

Почему наши солдаты убивают себя? И не только солдаты, ведь в последние годы число самоубийств в стране резко увеличилось. Наверное, главной причиной является состояние нашего общества. В своем классическом трактате «Самоубийство» Эмиль Дюркгейм почти сто лет назад пришел к выводу, что рост самоубийств тесно связан с упадком сплоченности в обществе. А что сделала с нашим обществом власть Пашиняна – говорить не стоит.

Сегодня в армию проникли все отрицательные свойства, присущие деградированному обществу: агрессия, жестокость, равнодушие к чужой боли, полное отсутствие сострадания плюс нечеловеческие условия, в которых несут службу наши парни. И некоторые из них просто не выдерживают.

Одному виднейшему суицидологу принадлежат слова: настоящий самоубийца – это тот, кто режет себе горло и одновременно кричит о помощи. Многие исследования подтверждают, что самоубийца желает вовсе не умереть, а лишь каким угодно способом прекратить свои мучения, «что-то сделать с собой», причем далеко не всегда ощущает свой поступок бесповоротным, до конца не осознает, что смерть – это «навсегда». С молодыми людьми, как наши солдаты, это бывает особенно часто, поэтому мы и переживаем настоящую трагедию.

ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ СЛУЧАЕВ УБИЙСТВ В АРМИИ, ТО НЕДАВНО ПРИЧИНУ РАСКРЫЛ САМ ПАШИНЯН. Жаль, что свои проникновенные мысли изложил в прозе, а не в стихах. Цицероны, как всегда, один за другим слетали с высочайшего языка. Но в тот день ветер вымысла в его голове дул с ураганной скоростью. Да, когда мозгов много, их не спрячешь! Даже под шляпой. Лезут наружу, как тесто из кастрюли.

«Мы постоянно наполняем ребенка культурой насилия – начиная с того момента, как он начинает говорить: в любви или в общении с детьми насилие преподносится как обязательная форма. В течение 18 лет мы заряжаем молодежь негативом, этим криминальным мышлением, а потом отправляем в армию. А затем хватаем какого-либо лейтенанта, майора или полковника, судим его и говорим: почему ты не решил эту проблему?», — заявил вождь.

В действительности наблюдаемый в настоящее время рост молодежной агрессивности, в том числе и в армии, связан с обострением напряженности в обществе. Это во многом реакция на социальные проблемы, с которыми молодежь сталкивается на каждом шагу, на ложь и лицемерие, которые действуют на нее особенно разрушительно. Реакция, безусловно, уродливая, но другой ожидать не приходится.

И в весьма тревожной ситуации в армии, и в росте подростковой преступности виноваты не родители, «постоянно наполняющие ребенка культурой насилия», «заряжающие молодежь негативом», а в первую очередь власть, которая делает все, чтобы деградировать общество, внедрить в него ненависть. И уровень ненависти в обществе сегодня стараниями власти зашкаливает. Всему есть предел, и каждый живой организм способен вынести лишь определенное количество яда. Так и каждый социальный организм способен вынести лишь определенное количество ненависти. Выше этого предела – распад общества, невозможность совместного существования, омертвление души, некроз тканей, смерть.

Эта власть убивает наше общество, что не могло не отразиться и на армии. Может, в нашем утверждении и есть некоторое преувеличение. Но есть и доля горькой правды. Особенность пашиняновской эпохи – надо заметить, довольно-таки гнилой – в том, что прежде испытания сплачивали общество, а теперь раскалывают его.