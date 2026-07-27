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ПОЛИТИКА

Рубен Маргарян

Рубен Маргарян

ГЛУПАЯ ПТИЧКА

У армянских предприятий все больше проблем из-за ухудшения отношений с Россией. Все больше людей лишаются доходов, и негласный лозунг Никола «не вмешивайтесь в политику, обогащайтесь и наслаждайтесь жизнью кто как может», начинает давать трещину. И очень возможно, что все еще только начинается.

ОТЧЕГО УХУДШАЮТСЯ НАШИ ОТНОШЕНИЯ? ПОЗИЦИЯ МОСКВЫ ПРОСТА: ЛИБО ВЫ НАШИ ДРУЗЬЯ, ЛИБО ДРУЗЬЯ НАШИХ ВРАГОВ. Определитесь, потому как если вы на стороне наших врагов, не совсем понятно, почему Москва должна поощрять и спонсировать этот курс? Ну а если вы наши друзья, то будете и дальше пользоваться режимом наибольшего благоприятствования, как во все годы после обретения независимости, начиная от военно-технического сотрудничества до экономических преференций на рынке ЕАЭС.

Как в годы Советской власти, когда по уровню образования, развития промышленности, культурных и спортивных достижений Армения вполне могла конкурировать с любой европейской страной. Как в последние годы Первой республики, когда выкинуть турков из Александрополя удалось только после советизации Армении. Как в первые месяцы Первой республики, когда под Сардарапатом за армянскую независимость сражались и офицеры российской армии…

Да и как в годы Российской империи, на территории которой, после ее появления в нашем регионе в начале 19-го века, были созданы предпосылки для создания независимой армянской государственности, после столетий отсутствия независимости. И эта независимость пришла после распада Российской империи.

Между прочим, в те же годы турецкая империя тоже распалась, но процесс этого распада сопровождался не процессом создания армянской государственности, а актами Геноцида со стороны предков Эрдогана, книгу которого так любовно прижимает к сердцу господин Пашинян.

Что-то из сказанного не так? Если не так, пусть товарищи историки поправят…

Наша история, не та, которую читает Пашинян, а настоящая, учит, что в новейшей истории проблемы Армении начинались и развивались, причем большими темпами, тогда, когда руководство страны начинало вести антироссийский курс. Так было в 1918-1920 годах, когда руководство Первой республики слишком понадеялось на помощь Запада и размечталось о границах, обещанных заокеанским гражданином Вудро Вильсоном.

Насмешка судьбы: ту же ошибку, которая больше, чем преступление, сто лет спустя повторила власть Пашиняна. И если не потеряли независимость, «ограничившись» Арцахом, то не потому, что Пашинян где-то откопал «кадастровое свидетельство» о границах Армении, а за счет созданной в предыдущие годы «подушки безопасности».

Но Пашинян ошибочный курс продолжает. Развел целую теорию, записал видео про птичку, которая бьется в закрытое окно, когда рядом открытая дверь. Ах-ах-ах… 

Интересно, какое-такое окно было для тебя закрыто, Пашинян? А может это ты целенаправленно закрываешь так необходимые для роста страны окна?

Как закрыл окно установления мира в Арцахе в середине октября 2020-го, когда потери армянских ВС были еще невелики, под нашим контролем был Шуши и за Гадрут еще шли бои? Как закрыл окно, созданное Трехсторонним заявлением от 9.11.2020, когда ты решил признать Арцах Азербайджаном, даже не проконсультировавшись с Москвой? И сегодня продолжаешь закрывать оставшиеся окна, последовательно возбуждая уголовные дела против политиков, которые выступают за развитие отношение с Россией…

И в какую-такую открытую дверь ты так упорно хочешь пролезть, но куда тебя вежливо не впускают: чужой…

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