Гагик ЦАРУКЯН: АЗЕРБАЙДЖАН ИНТЕНСИВНО ВХОДИТ НА РЫНКИ, С КОТОРЫХ МЫ ИНТЕНСИВНО УХОДИМ

Главными посланиями моей недавней общественной деятельности стали внутренняя солидарность, недопустимость разделения экономики на «пророссийскую» и «прозападную», необходимость надпартийного сотрудничества, поскольку ни одна политическая сила в одиночку не сможет найти наилучшие решения для Армении в такой сложной ситуации. Об этом говорится в послании лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна из УИУ «Кентрон».

«НЕСМОТРЯ НА ВСЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОТИВ МЕНЯ И МОЕЙ КОМАНДЫ, я настаиваю на том же и сегодня. Внутренняя солидарность не имеет альтернативы. Обратное — это мечта врага. Я уверен, что в ближайшем будущем осознание этого возобладает.

Хотя сейчас у меня есть определенный недостаток информации, я могу представить себе серьезные трудности, с которыми сталкиваются наши бизнесмены в различных областях. То, что люди создавали и внедряли шаг за шагом на протяжении многих лет, может рухнуть. Я за экспорт из Армении в разных направлениях, не только в Европу, но и в арабский мир, США и т. д., но невозможно полностью изменить экспортный рынок за один день, один месяц, даже один год.

На новый рынок нужно выходить спокойно, компетентно, терпеливо, не разрушая старый, не разрушая прежние экономические связи. Сейчас мы делаем прямо противоположное.

В одном из своих предыдущих сообщений я отмечал, что Азербайджан интенсивно входит на рынки, с которых мы интенсивно уходим. После потери традиционных рынков будет крайне сложно вернуться на прежние позиции, и в некоторых случаях это просто невозможно. Те, кто живет и работает в реальной жизни, прекрасно это знают. Те, кто живет в офисе, не могут себе этого представить.

Если мы не предпримем шаги сегодня, завтра возникнут проблемы для новых отраслей. И шаги есть, и нужно сделать все, чтобы армянский экономический работник, армянский бизнесмен, армянский рабочий, армянский крестьянин не столкнулись с необратимыми потерями. К сожалению, я не могу сейчас помочь конкретными действиями, но уверяю вас, что шаги есть и возможности. Бизнес и рабочие места создаются годами, но их можно разрушить всего за несколько недель.

Я также хочу обратиться к работникам тех предприятий, которые по не зависящим от меня причинам лишились нормальных условий труда и находятся в неопределенности. Ваша забота — моя забота, ваша боль — моя боль. Невозможно было представить, что в своей же стране могут сознательно вредить трудовым учреждениям, останавливать работу предприятий и препятствовать тысячам трудящихся ходить на работу, когда страна и так находится в сложной экономической ситуации, но это наша реальность. Я уверен, что справедливость восторжествует, и вы все вернетесь к своей обычной жизни.

Что касается надпартийного сотрудничества, то это скорее вопрос менталитета. Армения действительно сталкивается с серьезными проблемами. Достаточно лишь ирано-американской войны, российско-украинского конфликта, острых экономических рисков, неприкрытых амбиций Азербайджана, чтобы понять огромный масштаб стоящих перед нами угроз.

В этих условиях нам нужен потенциал всех могущественных сил и отдельных личностей: Армении и диаспоры. О какой принадлежности к партии, о каких партийных предпочтениях может идти речь в этих условиях? У нас есть сотни специалистов в этой области, которые и слышать не хотят о партиях, но могут принести огромную пользу нашей стране как специалисты и как личности.

Как сердобольный армянин, как человек, проживший и созидавший в Армении всю свою жизнь, сегодня я как никогда ощущаю важность этих идей», — говорится в обращении.

News.am