Геворк Арутюнян выиграл бронзу ЧМ U17 в Баку с переломом руки

На чемпионате мира U17 в Баку армянский борец греко-римского стиля Геворг Арутюнян продолжил выступление после перелома локтевой кости и завоевал бронзовую медаль, сообщает Ararat Wrestling Club.

В заявлении подчеркнуты «исключительные волевые качества» юного спортсмена. «Во время схватки с азербайджанским спортсменом Геворг сломал локтевую кость и продолжил бороться до конца. Он уступил лишь в результате несправедливого отношения со стороны судей», — заявили в клуб.

Как отмечается в сообщении, Арутюнян продолжил выступление, несмотря на травму и боль. «Затем с переломанным локтем, не обращая внимания на боль, он продолжил борьбу за желанную бронзовую медаль, победил чемпиона Азии, казахстанского и грузинского соперников и завоевал свою медаль», — говорится в публикации.

В клубе также назвали выступление спортсмена «исключительным проявлением патриотизма». «Наш воспитанник любой ценой хотел поднять армянский триколор в Баку, и ему это удалось. Желаем Геворгу скорейшего выздоровления и возвращения к тренировочному процессу», — добавили в Ararat Wrestling Club.

Newsarmenia.am